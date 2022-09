Oficer prasowa KMP w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska przekazała informację dotyczącą sobotniej interwencji gdańskich funkcjonariuszy. "Policjanci ok. godziny 20. odebrali zgłoszenie, że przy hostelu pracowniczym znajdującym się przy ul. Trakt św. Wojciecha, 46-letni obywatel Ukrainy został uderzony młotkiem w głowę" - relacjonowała Ciska.

Wskazała, że ranny mężczyzna trafił do szpitala na badania, a policjanci do sprawy uszkodzenia ciała zatrzymali do wyjaśnienia 34-letniego obywatela Ukrainy oraz dwóch obywateli Białorusi w wieku 45 i 47 lat, którzy byli nietrzeźwi.

Białorusini zwolnieni z policyjnego aresztu

Dodała, że raniony młotkiem 46-latek w niedzielę wyszedł ze szpitala, a biegły w opinii stwierdził, że na skutek zdarzenia doznał obrażeń trwających poniżej siedmiu dni.

- W niedzielę przesłuchano dwóch obywateli Białorusi i zwolniono z policyjnego aresztu. Natomiast obywatel Ukrainy nie został jeszcze przesłuchany - podkreśliła oficer prasowa.

Za naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego.