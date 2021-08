Marsz Równości, który odbył się w sobotę po południu w Gdańsku pod hasłem "Mamy tylko jedno życie" zgromadziło ok. 3,5 tys. osób, głównie młodych. Nad bezpieczeństwem czuwało ponad tysiąc policjantów.



Uczestnicy pochodu mieli ze sobą tęczowe flagi, opaski, parasolki oraz transparenty z hasłami: "Jesteśmy rodziną", "Polska zawsze była tęczowa, "Aborcja prawem każdej osoby z macicą", "Strajk kobiet", "Żyjemy w kraju, w którym zarodek jest bardziej człowiekiem, niż ja", "Jesteśmy różni, jesteśmy równi, jesteśmy razem", "Miłość do planety i drugiej kobiety", "Miłość przeciw nienawiści", "Kochaj".



Reklama

Dulkiewicz: Tęcza łączy niebo z ziemią

Marsz otworzyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która - podobnie jak prezydent Sopotu Jacek Karnowski - objęła wydarzenie honorowym patronatem.

- Gdańsk jest dzisiaj tęczowy. Tęcza jest symbolem, który łączy niebo z ziemią. Wierzę, że dzisiaj, podczas tego marszu, więcej będzie nas łączyć, niż dzielić. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, do demokracji, do praworządności - mówiła Dulkiewicz. - Bądźmy równi niezależnie od tego, czy mamy chłopaka, czy dziewczynę, czy żyjemy w małżeństwie, czy nie, czy wierzymy w Boga, czy nie, czy chodzimy do kościoła, czy nie. Wierzę, że Gdańsk pokaże dzisiaj, że potrafimy siebie szanować, bo szacunek dla drugiego człowieka jest najważniejszy - powiedziała Dulkiewicz.



Marsz Równości w Gdańsku 1 / 6 Hasłem tegorocznego marszu było "Mamy tylko jedno życie". Źródło: PAP Autor: Adam Warżawa udostępnij

W demonstracji wzięli też udział parlamentarzyści Lewicy: Joanna Senyszyn, Joanna Scheuring-Wielgus, Anita Sowińska, Katarzyna Kotula, Katarzyna Ueberhan, Wanda Nowicka, Marek Rutka i Beata Maciejewska. - Jesteśmy po stronie mniejszości, wierząc, że każdy z nas do tej mniejszości należy - powiedziała przed marszem Maciejewska.



Joanna Scheuring-Wielgus, stwierdziła, że "symbolem PiS jest narodowy drut kolczasty i homofobia". - My, posłanki Lewicy, jeżdżąc po Polsce mówimy, że się na to nie zgadzamy. Doprowadzimy do tego, że Polki i Polacy będą się czuli w swoim kraju bezpiecznie - dodała Scheuring-Wielgus.



"Polska się zmieni dzięki tysiącom osób - w tym młodych - wierzących w wartości jakimi jest wolność i szacunek dla każdej osoby" - napisała z kolei na Twitterze Barbara Nowacka (KO).

"Chodzi o to, by szanować osoby LGBT"

Obecni byli też gdańscy radni Koalicji Obywatelskiej, ambasador Irlandii w Polsce Emer O'Connell, białoruska opozycjonistka Jana Shostak, wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

- Kochani, jestem tutaj, bo są tu moi przyjaciele z rodzinami, z partnerami, z partnerkami. To cudowne, że jesteśmy tutaj razem. Szczególnie chciałam pochylić czoło przed rodzicami dzieci transpłciowych, niebinarnych i LGBT. Kiedy patrzę na ich codzienną walkę, drogę krzyżową, kiedy wspierają swoje dzieci, to wstydzę się za swój kraj. Nie chcę dłużej takiej Polski - powiedziała Czarzyńska-Jachim.

Małopolskie. Radni sejmiku nie uchylili deklaracji anty-LGBT



- Nie chodzi jedynie o to, żeby tolerować osoby LGBT. Chodzi o to, żeby je szanować. W Gdańsku, w Sopocie chcemy budować wspólnoty oparte na szacunku i tolerancji - dodała radna.



Start z czterech różnych miejsc

Marsz zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT+ Tolerado.

Ze względu na trwającą pandemię, marsz wyruszył z czterech różnych miejsc.

Główna kolumna sobotniej parady uformowała się przy ul. Zbytki, przy Teatrze Szekspirowskim. Przewodziło jej Tolerado wraz z Fundacją Diversity.pl, Trójmiejską Akcją Kobiecą, Centrum Praw Kobiet i zaproszonymi gośćmi.

Krzysztof Śmiszek o projekcie "STOP LGBT" Kai Godek. "Nie powstydziłby się go Putin"



Z kolei członkowie Komitetu Obrony Demokracji zebrali się na Targu Węglowym przy Teatrze Wybrzeże, Obywatele RP przy fontannie Neptuna na Długim Targu, zaś działacze Lewicy przy Domu Fahrenheita na ul. Ogarnej.



Uczestnicy barwnego pochodu przeszli ulicami miasta na Plac Solidarności, pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Po drodze minęli kilka kontrmanifestacji. Jedna z nich odbyła się przed siedzibą Rady Miasta Gdańska. Spotkali się tam członkowie ruchu antyaborcyjnego.



Wszechpolacy: "Dulkiewicz nie paraduj"

Pod pomnikiem Sobieskiego na Targu Drzewnym zebrała się otoczona kordonem policji Młodzież Wszechpolska. W zgromadzeniu wzięło udział około 30 osób, które przyniosły ze sobą transparenty z napisami: "Tolerado żeruje na obywatelach Gdańska", "Dulkiewicz, nie paraduj, zajmij się miastem", "Gdańskie mieszkania czekają na remont", "Są pieniądze na fałszywą równość, nie ma na realną pomoc".



Aktywiści LGBT protestują przed ministerstwem



Wszechpolacy tłumaczyli, że przyszli, aby pokazać i zaznaczyć swoją obecność. Apelowali do Aleksandry Dulkiewicz, aby zajęła się problemami gdańszczan. Wykrzykiwali też hasła w stronę przechodzącej parady: "Tęczowi, co was tak mało?", "Trójmiasto nigdy tęczowe", "Nie tęczowa, nie laicka, tylko Polska katolicka", "Trochę jest nam was żal", "Bóg, honor i ojczyzna", "Polska wolna od dewiacji", "Lewacy! Nas się nie bójcie", "Chłopak, dziewczyna - normalna rodzina", "Stop tęczowym prowokacjom".



Marsz i wszystkie pozostałe zgromadzenia przebiegały spokojnie - podała policja. - Nie doszło do żadnych incydentów - zaznaczyła podkom. Karina Kamińska z zespołu prasowego pomorskiej policji.