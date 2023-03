Gdańsk: Listonosz zabity strzałami w głowę. Zagadka rozwiązana po 26 latach

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

Wyszedł do pracy, ale roznoszenia przesyłek nigdy nie skończył. W maju 1997 roku w Gdańsku zamordowano listonosza. Sprawca strzelił mu kilka razy w głowę, a następnie ukradł kilkanaście tysięcy złotych. Mundurowi i śledczy próbowali złapać zabójcę, ale bezskutecznie. Do sprawy po ćwierć wieku wrócili prokuratorzy oraz zespół policyjnego Archiwum X. Zbrodnię powiązano z napadami na zatrudnionych na poczcie, do których dochodziło później. I to był strzał w dziesiątkę. Podejrzany 52-latek nie spodziewał się, że ktoś go odnajdzie.

Zdjęcie Zatrzymany 52-latek był dokładnie dwa razy młodszy, gdy miał strzelać do listonosza / KWP Gdańsk / Policja