Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok skazujący w sprawie o dwukrotne zgwałcenie 17-latki, do którego doszło w 2011 roku. Na ławie oskarżonych zasiadał 37-letni ksiądz Michał L. Sprawca został skazany na 10 lat więzienia.

Wymierzając karę 10 lat pozbawienia wolności sąd okręgowy złagodził wyrok sądu niższej instancji. W marcu Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Michała L. na 12 lat więzienia. Orzekł też, że kapłan ma zapłacić poszkodowanej nawiązkę w wysokości 100 tysięcy złotych. Sąd wydał również wobec duchownego zakaz zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów, i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją i leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na zawsze. Od tego wyroku odwołał się obrońca Michała L.

Środowe uzasadnienie wyroku, podobnie jak cały proces, było niejawne.

Biskup zawiesił księdza w obowiązkach

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie doprowadzenie pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego, za co grozi kara od dwóch do 12 lat więzienia.

Ksiądz został zatrzymany we wrześniu 2019 r. Zdaniem śledczych, do gwałtu doszło dwukrotnie w 2011 r. Pokrzywdzona miała wtedy 17 lat. Michał L. był wówczas wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej na gdańskich Stogach. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane w 2018 r. zawiadomieniem osoby, której pokrzywdzona opowiedziała o zdarzeniach.

Dekretem biskupa Michał L. jest zawieszony w obowiązkach kapłana. Przebywa w areszcie.