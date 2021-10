Gdańsk: Awantura na pokładzie samolotu. Pasażer przywiązany do fotela

WIADOMOŚCI LOKALNE

Funkcjonariusze Straży Granicznej zostali wezwani do awanturujących się pasażerów samolotu, który przyleciał do Gdańska z Islandii. Na pokładzie doszło do bójki dwóch mężczyzn. Jeden z nich był tak agresywny, że obsługa przywiązała go do fotela.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne, pokład samolotu / Karol Makurat/REPORTER / Reporter