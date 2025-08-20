"Strażak ochotnik zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru zakładu produkcyjnego w Kawlach, który powstał w środę 13 sierpnia 2025 r" - podano w komunikacie Państwowej Straży Pożarnej w mediach społecznościowych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej złożył kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach.

"Jest to ogromna strata dla całej społeczności pożarniczej" - napisano.

Odnaleziono ciało zaginionego strażaka. Szef MSWiA zabrał głos

Głos po śmierci strażaka zabrał szef MSWiA. "Ogromna tragedia. Podczas akcji gaśniczej w miejscowości Kawle zginął druh z OSP Sierakowice. Do końca pełnił swoją służbę - z odwagą i sercem - niosąc pomoc innym" - napisał na platformie X minister Marcin Kierwiński.

"Łączę się w bólu z Rodziną, Bliskimi i całą strażacką społecznością. Składam najszczersze kondolencje" - czytamy w komunikacie.

Pożar w Kawlach. Nie żyje zaginiony strażak

W miejscowości Kawle koło Sierakowic (woj. pomorskie) 13 sierpnia doszło do ogromnego pożaru hali należącej do zakładu produkcyjnego.

Z żywiołem walczyło 300 strażaków. W trakcie prowadzonej akcji ratowniczej utracono kontakt z jednym z nich.

Mimo tego, że konstrukcja hali była zagrożona, służby wciąż prowadziły działania poszukiwawcze.

