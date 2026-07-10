Finał brutalnej sprawy z Pomorza. Wnuczka, jej mąż i kochanek skazani

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

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Wyrok 25, 20 i 25 lat więzienia, usłyszeli wnuczka zamordowanego 78-latka z Gdańska, jej mąż i kochanek. Ofiarą był Józef D., dziadek kobiety. Wyrok nie jest prawomocny.

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Drewniana sala sądowa z trzema fotelami sędziowskimi i godłem Polski na ścianie, widok ogólny.
Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 78-latka z Gdańska (zdj. ilustracyjne)Zbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Angelika N., jej mąż Kamil N. i Dawid Z. zostali skazani na kary więzienia za zabójstwo Józefa D., 78-letniego dziadka Angeliki N.
  • Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a kary wynoszą odpowiednio 25 lat dla Angeliki N. i Dawida Z. oraz 20 lat dla Kamila N.; orzeczenie nie jest prawomocne.
  • Do zdarzenia doszło 2 lutego 2025 roku, a przyczyną zabójstwa miały być nieporozumienia rodzinne związane z zamieszkiwaniem małżeństwa w mieszkaniu ofiary.
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25-letnia Angelika N., jej mąż 26-letni Kamil N. i kochanek 20-letni Dawid Z. zostali uznani winnymi zabójstwa dziadka kobiety. Dawid Z. oraz Angelika N. zostali skazani na 25 lat więzienia, zaś mąż kobiety - Kamil N. na 20 lat pozbawienia wolności.

Prokurator oskarżył całą trójkę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w piątek wydał wyrok wobec oskarżonych i nie zdecydował się na skazanie za zbrodnię ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Gdańsk. 20-latek zabił dziadka swojej kochanki. W tle rodzinny konflikt

78-letni Józef D. - dziadek Angeliki N. - został zaatakowany 2 lutego 2025 r. około godz. 6.00 przy ul. Młodzieży Polskiej w Brzeźnie. Mężczyzna szedł do kościoła.

Jak ustalili śledczy, Dawid Z. podbiegł do seniora i zadał mu kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Kamil N. stał w tym czasie na czatach. Według lokalnych mediów Z. miał zostać nakłoniony do popełnienia zbrodni przez 25-latkę.

- Byłem zakochany w niej po uszy. Była dla mnie bardzo ważna - mówił 20-latek na początku procesu, cytowany przez "Dziennik Bałtycki". Dawid Z. przyznał się wówczas do winy.

Z kolei mąż 25-latki nie przyznał się do winy. Choć - jak relacjonowała gazeta - potwierdził, że był obecny przy ustalaniu planu zabójstwa, uznał te rozmowy za "głupie gadanie". Kobieta natomiast częściowo przyznała się do winy.

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Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny.

Jak informował "Dziennik Bałtycki", Angelika N., wraz z mężem Kamilem N. i dzieckiem wprowadziła się do dziadka - 78-letniego Józefa D., bo nie było ich stać na wynajęcie mieszkania.

To właśnie zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny i związane z tym nieporozumienia były zarzewiem konfliktu, który skończył się tragedią.

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