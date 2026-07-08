W skrócie W powiecie nowodworskim ewakuowano 10 obozów harcerskich, obejmujących łącznie 920 osób, w związku z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejne pięć ewakuowano w innych częściach województwa.

Strażacy odnotowali kilkadziesiąt zgłoszeń, dotyczących powalonych przez wiatr drzew i konarów, oczekując kolejnych po nocnych wichurach.

IMGW utrzymał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu, a MSWiA zaleciło środki ostrożności podczas niebezpiecznych warunków pogodowych.

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We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3. stopnia przed silnym wiatrem w rejonie Władysławowa, Krynicy Morskiej i Nowego Dworu Gdańskiego.

W Krynicy lokalni restauratorzy stawiali na plaży worki z piaskiem, aby zminimalizować skutki sztormu, a z powodu zagrożenia ewakuowano harcerzy.

Silny wiatr nad Bałtykiem. Ewakuowano harcerzy

Łącznie na terenie całego powiatu nowodworskiego ewakuowano 10 obozów harcerskich, w których przebywało 920 uczestników. Ewakuacje zostały przeprowadzone samodzielnie z uwagi na jeszcze wczesną porę dnia i warunki niestwarzające bezpośredniego zagrożenia życia.

- Obozy harcerskie dostały od nas informacje o wydanych ostrzeżeniach meteorologicznych i przekazaliśmy swoją rekomendację, żeby się ewakuowały. Wszystkie te 10 obozów ewakuowało się do bezpiecznych miejsc, m.in. do budynków szkół podstawowych - przekazała Interii kpt. Anna Piechowska, rzecznik prasowa KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Informacje o kolejnych pięciu ewakuowanych biwakach zeszły w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Pogoda. Wichury nad morzem, działania służb

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP mł. asp. Dawid Westrych poinformował w środę, że noc na Pomorzu była spokojna pod względem zdarzeń o charakterze atmosferycznym.

- Od godziny 8 poprzedniego dnia do godz. 6 dziś strażacy interweniowali 51 razy w związku ze zdarzeniami o charakterze atmosferycznym - przekazał Westrych. Najwięcej działań straż podjęła w powiecie wejherowskim (12) i słupskim (11).

Ratownicy nie odnotowali zerwanych dachów.

Ostrzeżenia IMGW. "Nie lekceważ prognoz"

IMGW wydał nowe ostrzeżenia pogodowe dla mieszkańców woj. pomorskiego. "Na wybrzeżu nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Dla części rejonu Zatoki Gdańskiej wydano ostrzeżenie 3. stopnia, a dla pozostałych odcinków wybrzeża obowiązują ostrzeżenia 2. i 1. stopnia" - przekazał instytut w komunikacie. Dodatkowo we wschodniej części kraju spodziewane są intensywne opady deszczu z porywistym wiatrem i burzami.

"Nie lekceważ prognoz. Gdy zapowiadane są silne burze i wichury, kilka prostych zasad może zrobić dużą różnicę. Sprawdź, jak przygotować się na gwałtowne załamanie pogody" - ostrzegło we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSWiA zaleca, aby w czasie wichur zamknąć okna, zabezpieczyć rzeczy na balkonie i odłączyć sprzęt od prądu. Na dworze nie należy kryć się pod drzewami. "Jeśli jesteś nad wodą lub w górach - natychmiast wyjdź z wody i oddal się od brzegu. W górach jak najszybciej zejdź z grani" - podkreślono.





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