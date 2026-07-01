Zwykle powodem zamknięcia kąpielisk przeważnie jest wykwit szkodliwych sinic. Tym razem chodzi o coś znacznie bardziej prozaicznego.

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Na dwóch kąpieliskach niewiele widać. Czerwone flagi

Sezon kąpieliskowy na gdańskich plażach rozpoczął się w piątek 26 czerwca i potrwa do końca sierpnia. W mieście znajduje się 9 strzeżonych kąpielisk, rozciągających się od Świbna po Jelitkowo.

W środę działać miały wszystkie strzeżone kąpieliska, jednak na dwóch z nich przeszkodziły w tym warunki pogodowe.

"Startujemy na całego! Od dziś czynne są już wszystkie gdańskie kąpieliska" - napisano w środę na profilu Kąpieliska Morskie Gdańsk na Facebooku.

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Dwa z nich jednak zostały czasowo zamknięte z powodu gęstej mgły, która spowiła morski brzeg.

"Flaga czerwona-kąpiel zabroniona" - taka sytuacja zaistniała na dwóch kąpieliskach: Świbno i Sobieszewo. Spowodowała to mgła, która w tych miejscach ograniczyła widzialność poniżej 50 metrów.

Kiedy sytuacja się poprawi, czerwona flaga powinna zniknąć z tych kąpielisk.

W Gdańsku nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów na 9 strzeżonych kąpieliskach czuwa 70 ratowników. Oprócz tego osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu, dostępnego bezpłatnie na plażach w Brzeźnie i na Stogach.

Setki oficjalnych kąpielisk. Można je sprawdzić przez internet

Oficjalnych kąpielisk w Polsce jest 719 - tyle znajduje się w wykazie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacje dotyczące poszczególnych miejsc są publikowane w internetowym serwisie kąpieliskowym.

Tam, gdzie kąpiel jest bezpieczna, miejsce na mapie jest oznaczone zielonym kolorem.

Z kolei na kąpieliskach, gdzie wywieszona jest czerwona flaga, kąpiel ze względów bezpieczeństwa jest niewskazana.

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