W skrócie Do poważnej awarii sieci ciepłowniczej doszło w sobotę w rejonie ulicy Myśliwskiej w gdańskiej dzielnicy Morena.

Początkowo od dostaw ciepła odcięto 147 budynków w dzielnicach Morena oraz Piecki-Migowo, gdzie konieczne było zabezpieczenie terenu.

Dzięki trwającym pracom naprawczym liczba nieruchomości pozbawionych ogrzewania spadła do 120, a kolejne dostawy przywracane są stopniowo.

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Do awarii doszło w sobotę, w rejonie ulicy Myśliwskiej na gdańskiej Morenie. Pierwsze informacje o zdarzeniu przekazali czytelnicy portalu Trojmiasto.pl, którzy zauważyli wodę wydobywającą się z instalacji.

W serwisie pojawiło się również nagranie, dokumentujące sytuację na miejscu. Zgłoszenie dotyczące słupa wody przy ulicy Myśliwskiej opublikowano przed godziną 10.

Ze względu na wyciek konieczne było zabezpieczenie terenu. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (GPEC) zdecydowało również o czasowym odcięciu dostaw ciepła do części pobliskich nieruchomości.

Gdańsk. Awaria ciepłociągu na Morenie

Pierwsze informacje przekazane przez przedsiębiorstwo wskazywały, że przerwa w dostawach dotknęła 147 budynków na Morenie i w Pieckach-Migowie.

- W 147 budynkach w dzielnicach Morena i Piecki-Migowo nie ma ciepła. Ogrodziliśmy teren, rozpoczęliśmy usuwanie awarii. Ogrzewanie będzie przywracane sukcesywnie w kolejnych budynkach - przekazała portalowi Trojmiasto.pl Jadwiga Grabowska, rzeczniczka GPEC.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa zapowiedzieli, że dostawy ogrzewania będą przywracane stopniowo, wraz z postępem prac prowadzonych przy uszkodzonej sieci.

Awaria w Gdańsku. Liczba budynków bez ogrzewania spadła

Najnowsze informacje przekazał lokalny portal Puls Gdańska. Według opublikowanej w sobotę aktualizacji liczba budynków pozbawionych ogrzewania zmniejszyła się ze 147 do 120.

Oznacza to, że ciepło przywrócono już w 27 budynkach, jednak część mieszkańców nadal odczuwa skutki awarii.

Prace związane z przywracaniem dostaw są kontynuowane. W dostępnych komunikatach nie wskazano jeszcze konkretnej godziny, o której wszystkie budynki odzyskają ogrzewanie.

Źródła: Trójmiasto.pl, Puls Gdańska



