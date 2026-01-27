W skrócie W Ustce doszło do ataku nożem, w którym rannych zostało pięć osób, w tym czteroletnie dziecko.

Napastnik został obezwładniony przez policję i zatrzymany, jest funkcjonariuszem SOP.

Czterolatka zmarła mimo reanimacji, a dwie kobiety są w stanie ciężkim.

Dramat rozegrał się w Ustce przy ulicy Bałtyckiej. Do ataku nożownika doszło w poniedziałek późnym wieczorem.

Policja otrzymała zgłoszenie o rodzinnej awanturze. "Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce obezwładnili agresywnego 44-latka" - przekazał w komunikacie przesłanym Interii podkom. Jakub Bagiński z KMP w Ustce.

Napastnik, Piotr K., dźgnął ostrym narzędziem pięć osób. Rany zadane czterolatce okazały się śmiertelne. Dziewczynka zmarła pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji.

Tragedia w Ustce. Ojciec śmiertelnie ranił czterolatkę, to funkcjonariusz SOP

Wśród poszkodowanych ma być również żona i teściowa agresora. "Wcześniej z mieszkania udało się uciec chłopcu i jego dziadkowi" - podał portal Radia Gdańsk, który jako pierwszy informował o tragedii w Ustce.

Z pierwszych doniesień wynika, że dwie kobiety znajdują się w stanie ciężkim.

"Napastnik został zatrzymany i w asyście policjantów został zabrany do szpitala. Jak ustalili policjanci, jest funkcjonariuszem SOP (Służba Ochrony Państwa - red.). Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora" - czytamy w przesłanym Interii komunikacie.

