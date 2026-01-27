Czterolatka ofiarą nożownika. Rodzinna tragedia na Pomorzu

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Ojciec zaatakował nożem członków swojej rodziny. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w Ustce - potwierdziła Interia. Atak skończył się tragicznie, a śmierć poniosła czterolatka. Policjanci ustalili, że napastnik jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa.

Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi stoi na chodniku, w tle widoczne są zaparkowane samochody, budynek oraz inne służby ratunkowe, scena ma miejsce w nocy przy sztucznym oświetleniu ulicznym.
Atak nożownika w Ustce. Fot. Mariusz Jasłowskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Ustce doszło do ataku nożem, w którym rannych zostało pięć osób, w tym czteroletnie dziecko.
  • Napastnik został obezwładniony przez policję i zatrzymany, jest funkcjonariuszem SOP.
  • Czterolatka zmarła mimo reanimacji, a dwie kobiety są w stanie ciężkim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dramat rozegrał się w Ustce przy ulicy Bałtyckiej. Do ataku nożownika doszło w poniedziałek późnym wieczorem.

Policja otrzymała zgłoszenie o rodzinnej awanturze. "Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce obezwładnili agresywnego 44-latka" - przekazał w komunikacie przesłanym Interii podkom. Jakub Bagiński z KMP w Ustce.

Napastnik, Piotr K., dźgnął ostrym narzędziem pięć osób. Rany zadane czterolatce okazały się śmiertelne. Dziewczynka zmarła pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji.

Zobacz również:

Wypadek w Krasnymstawie. DK-17 całkowicie zablokowana
Lubelskie

Zderzenie kilku samochodów w Krasnymstawie. W jednym z aut czterodniowe dziecko

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Tragedia w Ustce. Ojciec śmiertelnie ranił czterolatkę, to funkcjonariusz SOP

    Wśród poszkodowanych ma być również żona i teściowa agresora. "Wcześniej z mieszkania udało się uciec chłopcu i jego dziadkowi" - podał portal Radia Gdańsk, który jako pierwszy informował o tragedii w Ustce.

    Z pierwszych doniesień wynika, że dwie kobiety znajdują się w stanie ciężkim.

    "Napastnik został zatrzymany i w asyście policjantów został zabrany do szpitala. Jak ustalili policjanci, jest funkcjonariuszem SOP (Służba Ochrony Państwa - red.). Trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora" - czytamy w przesłanym Interii komunikacie.

    Zobacz również:

    Łomża. Złodzieje ukradli puszkę WOŚP. Policja namierzyła sprawców. Zdj. ilustracyjne
    Podlaskie

    Zuchwała kradzież puszki WOŚP. Atak podczas interwencji policji

    Krzysztof Ryncarz
    Marcin Czekaj
    Krzysztof Ryncarz, Marcin Czekaj
    Hołownia w "Graffiti" stawia ultimatum: Tak, odejdę z Polski 2050Polsat News

    Najnowsze