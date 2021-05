Na drodze wojewódzkiej między Silnem a Chojnicami (woj. pomorskie) doszło do śmiertelnego wypadku. 22-letni kierowca golfa z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z koparko-ładowarką. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Zdjęcie Miejsce zdarzenia / POMORSKA POLICJA / Policja

Do wypadku doszło przed godz. 7 w poniedziałek na drodze wojewódzkiej nr 240 pomiędzy Silnem a Chojnicami. Na miejscu interweniowali pomorscy funkcjonariusze.

"22-letni kierowca osobowego golfa, jadąc w kierunku Chojnic, z nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka koparko-ładowarką. Niestety obrażenia, jakich doznał 22-letni mieszkaniec gminy Chojnice, okazały się śmiertelne" - wynika z ustaleń policji.

W momencie zdarzenia, kierowca koparki był trzeźwy. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu pojazdów z powodu uszkodzeń powypadkowych.

"Policjanci apelują o ostrożność na drodze. Szczególnie zwracamy się do młodych kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu. Bądźmy przezorni i starajmy się przewidywać co może wydarzyć się na drodze. Każdy podejmowany manewr może być niebezpieczny, dlatego żeby nie stracić panowania nad pojazdem zwolnijmy i wykonujmy wszystkie manewry płynnie i mniej gwałtownie" - apelują policjanci.