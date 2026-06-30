W skrócie W Gdyni Śródmieściu kąpielisko zostało zamknięte z powodu zakwitu sinic, podczas gdy na pozostałych kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim woda jest zdatna do kąpieli.

We wtorek w południe zamknięto kąpielisko w Gdyni Śródmieściu z powodu zakwitu sinic, a na miejscu wywieszono czerwoną flagę, co oznacza zakaz kąpieli.

W przeszłości zamknięto też inne kąpieliska z powodu zakwitu sinic i obecności bakterii Escherichia coli, jednak na większości otwartych kąpielisk wody są obecnie zdatne do kąpieli.

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We wtorek w południe zamknięto jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu. Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, powodem jest zakwit sinic, który uniemożliwia bezpieczne korzystanie z wody.

Na kąpielisku wywieszono czerwoną flagę, co oznacza całkowity zakaz wejścia do wody. Służby sanitarne regularnie monitorują sytuację, ponieważ obecność sinic może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

Aktualne komunikaty wskazują, że problem dotyczy jedynie pojedynczej lokalizacji w Gdyni, a sytuacja na innych kąpieliskach pozostaje stabilna.

Kąpieliska w Polsce. Sytuacja pozostaje dynamiczna

Jeszcze wcześniej informowano, że ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne zamknięte były dwa kąpieliska w północnej Polsce - w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Dane te również pochodziły z Serwisu Kąpieliskowego GIS.

W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzono na kąpielisku Camp Drawa na jeziorze Żerdno po wykryciu bakterii Escherichia coli.

Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim - zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami - woda jest zdatna do kąpieli. Oznacza to, że turyści i mieszkańcy mogą korzystać z większości dostępnych miejsc wypoczynku nad wodą bez ograniczeń.

Sytuacja na kąpieliskach w regionie pozostaje dynamiczna, m.in. dlatego, że oficjalny sezon kąpieliskowy nie ruszył we wszystkich kurortach równolegle. Część lokalizacji wciąż czeka na formalne otwarcie, przez co nie figuruje jeszcze jako aktywna na mapie sanepidu.

Oznacza to, że rzeczywista liczba dostępnych kąpielisk może się zmieniać w krótkim czasie, w zależności od decyzji lokalnych władz i wyników badań jakości wody.

Zamknięte kąpieliska. Sinice w wodzie. Jak je rozpoznać?

Sinice (cyjanobakterie) zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej.

Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Nie należy mylić sinic z makroglonami, które mogą unosić się przy powierzchni wody w strefie brzegowej jezior czy Bałtyku.

Często fale wyrzucają na brzeg plaż te zielone maty, które choć nie wyglądają estetycznie i w wyniku rozkładu mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, to same nie są szkodliwe i nie są źródłem toksyn.

W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.





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