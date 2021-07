Jak przekazał, w Kątach Rybackich utonął w sobotę 50-latek, natomiast w Krynicy Morskiej morze zabrało 59-letniego obywatela Ukrainy. Mimo podjętej przez służby akcji ratowniczej zmarł także 53-latek z Warszawy, którego wyciągnięto z Bałtyku przy plaży na Wyspie Sobieszewskiej.

- Mężczyźni ci kąpali się przy czerwonej fladze, wywieszonej wczoraj ze względu na wysoką falę - zaznaczył podinsp. Stęplewski.

Jak dodał, do tragedii doszło także w Pucku, gdzie utonął 19-latek. - Wciąż trwają poszukiwania 21-latka, który w sobotę poszedł kąpać się w morzu w Jastrzębiej Górze- powiedział.

Służby przypominają, aby pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładać kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.

Przestrzegają także, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku oraz stosować się do poleceń ratownika.

