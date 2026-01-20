W całym powiecie gdańskim obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. W nocy temperatura w Trójmieście spadła poniżej -10 st. C. Policja w całym kraju systematycznie patroluje i kontroluje miejsca, w których zwykle szukają schronienia osoby w kryzysie bezdomności.

34-latka w ciąży szukała schronienia w blaszanym garażu. W środku panował mróz

Podczas jednego z patroli funkcjonariuszki policji natrafiły na 34-letnią ciężarną kobietę, która przebywała w garażu. "W blaszanym garażu panowała ujemna temperatura i ciężkie warunki socjalne" - podała policja.

Początkowo odmawiała ona pomocy, jednak dzięki uporowi policjantek zgodziła się na wezwanie ratowników medycznych, którzy przeprowadzili badanie. Zdrowie kobiety nie było zagrożone, jednak stwierdzono, że dalsze przebywanie w wychłodzonym pomieszczeniu może skończyć się tragedią.

Policja apeluje: Widzisz osobę śpiącą na zewnątrz - poinformuj służby

Na miejsce przybyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 34-latkę zapewniono, że w Domu Samotnej Matki w Gdańsku jest dla niej miejsce i otrzyma tam ubrania, ciepłe jedzenie i nocleg. Wówczas kobieta zgodziła się na przeniesienie.

"Kobieta cały czas była nieufna i obawiała się, że nie poradzi sobie w nowym miejscu, dlatego funkcjonariuszki zaczekały, aż zostanie przyjęta i poczuje się bezpiecznie. Po tym, jak zajęli się nią opiekunowie ośrodka, kobieta podziękowała policjantkom za empatię i okazaną pomoc" - przekazała policja.

"Pamiętajmy o tym, że bardzo niskie temperatury szybko doprowadzają do wychłodzenia, jeśli nie zadba się o odpowiedni komfort termiczny. Jeśli zauważymy osobę w kryzysie bezdomności, śpiącą na zewnątrz, mieszkającą samotnie, szczególnie w opuszczonych budynkach, poinformujmy o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112" - apelują służby.

