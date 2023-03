Do zdarzenia doszło w Chojnicach w piątek po godzinie 20. Policjanci z chojnickiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa. 18-latek w terenie zabudowanym jechał ponad 109 km/h. Według informacji pomorskiej policji mężczyzna odebrał prawo jazdy kilka godzin przed kontrolą, która miała miejsce przy ul. Kościerskiej.

Pierwsze punkty karne na koncie młodego kierowcy

18-letni mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania, funkcjonariusze drogówki nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 złotych. Mieszkaniec Pomorza otrzymał również pierwsze 13 punktów karnych.

Według obowiązującego taryfikatora mandatów za przekroczenie prędkości do 30 km/h mandat wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł.

Utrata prawa jazdy za prędkość następuje, kiedy kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o przynajmniej 51 km/h. Dokument odbierany jest na 3 miesiące.

