Chojnice: 14-latka urodziła w domu. Dziecko trafiło do szpitala z raną szyi

Początkowo pojawiła się informacja, że matka ma 15 lat. Jak jednak podaje prokuratura, matką dziecka jest 14-latka. Prokurator rejonowy w Człuchowie Mariusz Radomski poinformował, że w sprawie prowadzone są dwa postępowania, przez sąd rodzinny i prokuraturę.

14-latka urodziła dziecko w poniedziałek, w domu. Jeszcze tego samego dnia trafiła z noworodkiem do szpitala w Chojnicach.

Dziecko z ranami w okolicy szyi

- Przy przyjęciu do szpitala stwierdzili u tego noworodka uraz w okolicy szyi. Natomiast odnośnie do charakteru tego urazu, jak i okoliczności, w jakich on mógł powstać, z uwagi na dobro obu prowadzonych postępowań, zarówno przez prokuratora jak i sąd rodzinny, nie będę się wypowiadał, przynajmniej na tym etapie - poinformował prok. Radomski.

Portal Radia Weekend FM, podał w poniedziałek, cytując zastępcę dyrektora ds. medycznych Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach Piotra Wrońskiego, że "dziecko miało na szyi ranę ciętą wielkości około 10-12 cm".

Prok. Radomski powiedział, że zgodnie z procedurą zachowanie nieletniej będzie oceniał sąd rodzinny. To on będzie ją przesłuchiwał, jak pozwoli na to już jej stan fizyczny i psychiczny.

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wszczęła natomiast postępowanie dotyczące popełnienia przestępstwa obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15, czynu z art. 200 par. 1 kk. zagrożonego karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

14-latka przebywa w szpitalu w Chojnicach. Noworodek został przetransportowany do specjalistycznej kliniki w Gdańsku. Z informacji przekazanych przez prok. Radomskiego wynika, że życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.