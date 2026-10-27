W skrócie Funkcjonariusze policji w Słupsku przeprowadzili akcję ratunkową, wydostając 71-letnią kobietę z płonącego budynku.

W akcji ratowniczej pomógł sąsiad seniorki, który dostarczył mundurowym drabinę, umożliwiając sprawne wydostanie uwięzionej na piętrze kobiety.

Sytuacja była bardzo niebezpieczna ze względu na obecność trzech butli z gazem wewnątrz płonącego obiektu.

W wyniku pożaru dwoje policjantów oraz uratowana 71-latka zatruli się tlenkiem węgla i trafili na kilkanaście godzin do szpitala.

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Zgłoszenie o pożarze na jednej z ulic w Słupsku wpłynęło do służb w nocy z niedzieli na poniedziałek. Początkowo mowa była jedynie o palącej się altanie, jednak gdy wysłany patrol dotarł na miejsce, ogień zdążył już zająć sąsiadujący z nią budynek.

Pomorskie, Słupsk. Policjanci wkroczyli do płonącego budynku

"Ogień błyskawicznie się rozprzestrzeniał i objął również część budynku, odcinając drogę ewakuacji. W środku mogły znajdować się dwie osoby - 71-letnia kobieta i jej 30-letni wnuk" - czytamy w relacji pomorskich służb.

Jak się okazało, mężczyźnie udało się uciec z budynku. Seniorka została jednak uwięziona na piętrze. "Sytuacja była bardzo niebezpieczna" - podkreśla policja. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że w środku znajdują się trzy butle z gazem.

"Policjanci bez chwili wahania podjęli decyzję wejścia na górę i ewakuowania kobiety" - podkreśla jednostka.

Seniorka uratowana z płonącego budynku. "Przykład odwagi, opanowania i służby drugiemu człowiekowi"

Z pomocą funkcjonariuszom ruszył sąsiad seniorki - mężczyzna przyniósł mundurowym drabinę. Dzięki niej zdołali wydostać 71-latkę z płonącego budynku, a następnie "przez ogrodzenie przekazali kobietę strażakom, którzy dojechali właśnie na miejsce".

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W czasie pożaru zarówno policjanci, jak i uratowana kobieta zatruli się tlenkiem węgla. Wszyscy troje trafili do szpitala, w którym spędzili kilkanaście godzin.

"To przykład odwagi, opanowania i służby drugiemu człowiekowi. Policjanci, ryzykując własnym zdrowiem, ruszyli na ratunek osobie, która sama nie mogła wydostać się z zagrożenia. Wielki szacunek dla funkcjonariuszy oraz sąsiada, który pomógł w akcji ratunkowej!" - podkreśla pomorska policja.



