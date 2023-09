Bobry to największe gryzonie Europy. Wiodą głównie życie nocne

Bóbr to ssak ziemno-wodny. Uważa się go za największego gryzonia Europy. Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i monogamicznym. Wiedzie głównie nocny tryb życia.