Gdańsk: 28-latek miał pocisk w głowę. Postrzelił go kolega na imprezie

Policjanci przeszukali mieszkanie zatrzymanego i zabezpieczyli broń pneumatyczną , która trafiła do badań na komendzie. Białorusin opowiedział także, jak pocisk znalazł się w głowie jego starszego kolegi.

Wszystko zaczęło się na wspólnej, zakrapianej imprezie. W pewnym momencie 23-latek wyciągnął pistolet i zaczął pokazywać go swojemu kompanowi, po czym go przeładował i przypadkowo postrzelił 28-latka w głowę. Niczym nie wzruszony Ukrainiec wrócił do stołu i pił dalej.