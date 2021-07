"Początkowo pomyśleliśmy, że to liścik włożony do butelki dla zabawy przez nastolatkę. Kiedy to zaczęłam czytać, moje serce niemal pękło. Nie mogłam powstrzymać się od łez" - opowiada w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" pani Ela.

List zamknięty w butelce okazał się być pożegnaniem zmarłej córki. Z jego treści wynika, że ojciec napisał go dwa miesiące po jej śmierci.

"Czekam tego dnia, kiedy zobaczę Cię znowu uśmiechniętą. Na tym kończę mój list do Ciebie. Powierzam go morzu, a Tobie córeczko mówię: żegnaj i do zobaczenia. Twój na zawsze kochający Tato" - brzmi końcowy fragment listu, który publikuje "Dziennik Bałtycki".

Reklama

Znalazcy poruszającego listu stwierdzili, że powinien on, zgodnie z wolą jego autora, powrócić w odmęty fal. Przekazali ją kapitanowi jednostki "Hunter", który w sobotę ponownie wyrzuci butelkę w odległości 36 mil morskich od brzegu Łeby.