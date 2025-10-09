Awantura radnej KO z taksówkarzem. Jest decyzja prokuratury

Prokuratura zdecydowała o umorzeniu postępowania dotyczącego naruszenia nietykalności cielesnej radnej KO w Gdańsku Sylwii Cisoń. Jak poinformowano, decyzja zapadła po analizie materiałów, w tym opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny. Sprawa z powództwa taksówkarza nadal jest analizowana.

Prokuratura umorzyła postępowanie ws. założonej przez Sylwię Cisoń
Prokuratura umorzyła postępowanie ws. założonej przez Sylwię Cisońfacebook.com

Sprawa radnej Koalicji Obywatelskiej Sylwii Cisoń sięga września, kiedy to polityk opublikowała w mediach społecznościowych wpis, dotyczący incydentu z udziałem taksówkarza. Kobieta twierdziła, że została zaatakowana przez mężczyznę, po tym, jak w samochodzie doszło do kłótni.

Z relacji radnej wynikało, że kierowca wpadł w szał, używał wulgaryzmów, a następnie użył wobec niej gazu pieprzowego.

W odpowiedzi na zarzuty taksówkarz przekazał redakcji portalu trójmiasto.pl nagranie z rejestratora. Na filmie słychać wulgaryzmy, ale ze strony Sylwii Cisoń. Radna KO wykrzykiwała do mężczyzny, że powinien "wrócić do swojego kraju".

Polityk po opublikowaniu wideo wydała kolejne oświadczenie, w którym przeprosiła za swoje zachowanie.

Gdańsk. Prokuratura umorzyła postępowanie ws. naruszenia nietykalności Sylwii Cisoń

Po kilku tygodniach od wszczęcia postępowania prokuratura w Gdańsku zdecydowała o jego umorzeniu. Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowy gdańskiej policji, asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, decyzja zapadła po analizie materiałów, w tym opinii biegłego sądowego z zakresu medycyny. Czyn ten jest ścigany z oskarżenia prywatnego.

Nie oznacza to jednak końca sprawy. Taksówkarz również złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które analizowane jest przez prokuratorów. Mężczyzna twierdzi, że został zaatakowany i znieważony na tle narodowościowym.

Oficer prasowy policji potwierdził, że komplet dokumentacji został przekazany prokuratorowi, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

