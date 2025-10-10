Autobus zderzył się z ciężarówką. Na pokładzie uczniowie

Dorota Hilger

Autobus PKS, którym podróżowało ok. 50 osób, zderzył się z ciężarówką. To przede wszystkim uczniowie. Siedem osób zostało rannych. - Po zderzeniu autobus zjechał do rowu i dodatkowo uderzył w drzewo - usłyszała Interia. Do zdarzenia doszło na trasie między Darzlubiem i Leśniewem.

Wypadek pod Puckiem
Wypadek pod PuckiemRzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Puckumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na trasie między Darzlubiem a Leśniewem doszło do poważnego zderzenia autobusu PKS z ciężarówką.
  • W autobusie podróżowało 50 osób, głównie młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
  • Siedem osób zostało rannych, z czego sześć trafiło do szpitala; na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
W piątek rano na trasie między Darzlubiem i Leśniewem doszło do poważnego wypadku.

Jak informował w rozmowie z Interią mł. kpt. Maciej Kuptz, autobus PKS, kursujący między Wejherowem a Puckiem, zderzył się z ciężarówką.

- Po zderzeniu autobus zjechał do rowu i dodatkowo uderzył w drzewo - powiedział nam mł. kpt. Kuptz.

Autobus znajdujący się w rowie przy lesie oraz ciężarówka z załadunkiem ustawiona na poboczu, wokół zgromadzeni strażacy i służby ratownicze zabezpieczające miejsce zdarzenia, szosa zablokowana częściowo przez pojazdy ratunkowe.
Groźny wypadek w PomorskiemPSP Puckmateriały prasowe

Puck. Autobus w rowie. Na pokładzie uczniowie

Strażak dodał, że autobusem podróżowało ok. 50 osób. W większości była to młodzież ze szkół ponadpostawowych.

    Siedem osób doznało lekkich obrażeń i znalazło się pod opieką wezwanych na miejsce ratowników, a sześć z nich zostało później przetransportowanych do szpitala. Dwie osoby trafiły do placówki w Pucku, cztery do Wejherowa.

    O godzinie 9:20 w miejscu wypadku prowadzono ruch wahadłowy.

