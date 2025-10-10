W skrócie Na trasie między Darzlubiem a Leśniewem doszło do poważnego zderzenia autobusu PKS z ciężarówką.

W autobusie podróżowało 50 osób, głównie młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Siedem osób zostało rannych, z czego sześć trafiło do szpitala; na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek rano na trasie między Darzlubiem i Leśniewem doszło do poważnego wypadku.

Jak informował w rozmowie z Interią mł. kpt. Maciej Kuptz, autobus PKS, kursujący między Wejherowem a Puckiem, zderzył się z ciężarówką.

- Po zderzeniu autobus zjechał do rowu i dodatkowo uderzył w drzewo - powiedział nam mł. kpt. Kuptz.

Groźny wypadek w Pomorskiem PSP Puck materiały prasowe

Puck. Autobus w rowie. Na pokładzie uczniowie

Strażak dodał, że autobusem podróżowało ok. 50 osób. W większości była to młodzież ze szkół ponadpostawowych.

Siedem osób doznało lekkich obrażeń i znalazło się pod opieką wezwanych na miejsce ratowników, a sześć z nich zostało później przetransportowanych do szpitala. Dwie osoby trafiły do placówki w Pucku, cztery do Wejherowa.

O godzinie 9:20 w miejscu wypadku prowadzono ruch wahadłowy.

Ponadpartyjna zgoda w sprawie karania patostreamingu. Wójcik w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Nie musimy rzucać w siebie siekierami Polsat News Polsat News