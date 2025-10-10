Autobus zderzył się z ciężarówką. Na pokładzie uczniowie
Autobus PKS, którym podróżowało ok. 50 osób, zderzył się z ciężarówką. To przede wszystkim uczniowie. Siedem osób zostało rannych. - Po zderzeniu autobus zjechał do rowu i dodatkowo uderzył w drzewo - usłyszała Interia. Do zdarzenia doszło na trasie między Darzlubiem i Leśniewem.
W skrócie
- Na trasie między Darzlubiem a Leśniewem doszło do poważnego zderzenia autobusu PKS z ciężarówką.
- W autobusie podróżowało 50 osób, głównie młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
- Siedem osób zostało rannych, z czego sześć trafiło do szpitala; na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
W piątek rano na trasie między Darzlubiem i Leśniewem doszło do poważnego wypadku.
Jak informował w rozmowie z Interią mł. kpt. Maciej Kuptz, autobus PKS, kursujący między Wejherowem a Puckiem, zderzył się z ciężarówką.
- Po zderzeniu autobus zjechał do rowu i dodatkowo uderzył w drzewo - powiedział nam mł. kpt. Kuptz.
Puck. Autobus w rowie. Na pokładzie uczniowie
Strażak dodał, że autobusem podróżowało ok. 50 osób. W większości była to młodzież ze szkół ponadpostawowych.
Siedem osób doznało lekkich obrażeń i znalazło się pod opieką wezwanych na miejsce ratowników, a sześć z nich zostało później przetransportowanych do szpitala. Dwie osoby trafiły do placówki w Pucku, cztery do Wejherowa.
O godzinie 9:20 w miejscu wypadku prowadzono ruch wahadłowy.