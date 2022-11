Z informacji Radia Gdańsk wynika, że do pierwszej w nocy trwały utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Wszystko przez oblodzoną nawierzchnię, która spowodowała, że kilka samochodów ciężarowych utknęło na drodze, co doprowadziło do blokady. Drogowcy zadeklarowali jednak w sobotni poranek, że obecnie wszystkie drogi krajowe na Pomorzu są już przejezdne.

Zima zaskoczyła drogowców. Gigantyczny zator

W piątkowy wieczór policja zamknęła wjazd na obwodnicę Trójmiasta na wysokości Gdyni Chyloni w kierunku Łodzi i wprowadziła kontraruch dla pojazdów osobowych. Zamknięto wczoraj również wjazd na obwodnicę na wysokości węzła Gdynia Port w kierunku Szczecina. Te utrudnienia drogowe spowodowane były opadami śniegu oraz oblodzoną nawierzchnią, przez które ciężarówki utknęły na drodze w obu kierunkach.

Nawet piaskarki miały problem z dojazdem w miejsce, gdzie utworzył się gigantyczny zator.

Obecnie, jak przekazała dyżurna dyżurna Punktu Informacji Drogowej GDDKiA Izabela Osten-Sacken, po nocnych opadach śniegu główne drogi krajowe na Pomorzu w sobotę są czarne i mokre. Sprzęt do odśnieżania pracował całą noc. W nocy na drogach krajowych w województwie pomorskim pracowały 24 pługosolarki. Po godz. 5:00 rano na drogach krajowych pracowało 12 pługosolarek.

IMGW ostrzega przed utrudnieniami

Jak wynika z informacji lokalnych służb, sprzęt pracuje również na pozostałych pomorskich drogach. Błoto pośniegowe i zajeżdżony śnieg zalegają na drogach w powiatach: puckim, starogardzkim, gdańskim, lęborskim, kartuskim i bytowskim.

Utrudnienia na drogach mogą utrzymać się jeszcze przez weekend. Synoptycy spodziewają się w tym czasie opadów śniegu i ujemnych temperatur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące oblodzenia dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska oraz dla powiatów: gdańskiego, lęborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego.

"Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po słabych opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Temperatura minimalna przy gruncie około -7°C" - podało w komunikacie IMGW-PIB.