W skrócie Według szwedzkich mediów, 23-latek aresztowany za rozbój w Gdańsku jest powiązany z gangiem z Goeteborga i był wcześniej zamieszany w pobicie ze skutkiem śmiertelnym w 2023 roku.

Polska policja zatrzymała czterech obywateli Szwecji w wieku od 17 do 23 lat, którym zarzucono rozbój z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii i zmuszanie go do wypłat kartą.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, grupa podejrzanych została aresztowana na trzy miesiące, a pokrzywdzony obywatel Norwegii poznał ich w klubie ze striptizem w Gdańsku.

Jak podała w tym tygodniu polska policja, 23-letni obywatel Szwecji wraz z trzema kompanami w wieku 17-19 lat został zatrzymany 8 maja na lotnisku w Gdańsku, czekając na lot do Goeteborga.

Polska prokuratura zarzuciła grupie dokonanie rozboju podczas pobytu w Gdańsku z użyciem niebezpiecznego narzędzia (noża) na szkodę obywatela Norwegii. Mężczyźni mieli pokrzywdzonemu zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą.

Gdańsk. Członek szwedzkiego gangu zatrzymany za rozbój

Według dziennika "Goeteborgs-Posten", 23-latek związany jest z przestępczością zorganizowaną w Angered, owianej złą sławą dzielnicy Goeteborga. Był jedną z osób skazanych na dwa lata więzienia za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym 40-letniego mężczyzny w 2023 r. na placu w Gardsten w Goeteborgu.

Sąd ustalił, że mężczyzna zmarł po tygodniu pobytu w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności, w wyniku serii ciosów i kopnięć w głowę. Śledczym nie udało się ustalić, która z kilku osób zadała śmiertelne ciosy, dlatego nikt nie został skazany za zabójstwo. Tłem ataku była plotka na platformie społecznościowej Snapchat, jakoby 40-latek molestował młode kobiety.

Według polskiej prokuratury zatrzymani w Gdańsku to: Mohamad H. (17 lat), Aran Acib A. (23 lata), Jabril H. (18 lat) i Senal Saned O. (19 lat). Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zdecydował o aresztowaniu wszystkich podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony obywatel Norwegii przyjechał do Gdańska 4 maja bieżącego roku wraz z kolegą. Dwa dni później wieczorem mężczyźni przebywali w lokalach gastronomicznych, a następnie w klubie ze striptizem, gdzie poznali pięciu obywateli Szwecji. Po opuszczeniu klubu Szwedzi śledzili Norwega i jego kolegę.

