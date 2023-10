Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Gdańska, Gdyni, Soporu i powiatu puckiego. Do odbiorców na tamtych terenach wysłano wiadomość SMS ostrzegające o neutralizacji miny morskiej.

"Uwaga! Jutro (we wtorek - red.) od godz. 8:00 do 17:00 neutralizacja niewybuchu miny morskiej. Zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich na odcinku Mechelinki-Westerplatte".