W skrócie W okolicach Malborka prowadzone są prewencyjne poszukiwania obiektu latającego zaobserwowanego w systemach wojskowych, którego trajektoria była zgodna z kierunkiem i prędkością wiatru.

Działania poszukiwawcze prowadzą żołnierze WOT, policja oraz strażacy w rejonie, gdzie zarejestrowano ostatni sygnał, a podejrzewany obiekt mógł być balonem, zjawiskiem metrologicznym lub stadem ptaków.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało także o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8, co skutkowało poderwaniem myśliwców.

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Jako pierwsze o sprawie informowało radio RMF FM. Z jego relacji wynikało, że w okolicach Malborka (woj. pomorskie) prowadzone są poszukiwania obiektu latającego. W rozmowie z Interią działania te potwierdził rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

- Są prowadzone działania poszukiwawcze, ale są to działania prewencyjne. Związane jest to z procedurami, jakich musimy dopełnić - podkreślił.

Malbork. Żołnierze WOT prowadzą poszukiwania obiektu latającego

Podpułkownik Goryszewski wyjaśnił, że w systemach pojawił się zapis obiektu, który "poruszał się z kierunkiem oraz prędkością wiatru". Jak doprecyzował, wojsko podejrzewa, że mógł być to balon, zjawisko metrologiczne, a nawet stado ptaków.

- Wymaga to weryfikacji, więc prewencyjnie - z uwagi na to, że nasze myśliwce nic nie zaobserwowały - prowadzone są poszukiwania żołnierzy WOT - wytłumaczył.

Rzecznik prasowy DORSZ ujawnił, że działania prowadzone są w "rejonie zaniku sygnału", a żołnierze sprawdzają, czy rzeczywiście mogło dojść do "upadku jakiegokolwiek obiektu".

- Nie było to definiowane jako zagrożenie z uwagi na prędkość i kierunek tego obiektu. Stąd też takie, a nie inne decyzje i zapobiegawczo sprawdzamy teren - zaznaczył ppłk Jacek Goryszewski.

Dodajmy, że w akcję poszukiwawczą zaangażowani są również funkcjonariusze policji oraz strażacy.

Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Doszło do naruszenia

Przypomnijmy, że wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym przekazało, że w środę o godz. 11.08 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, otwiera się w nowym oknie.

W komunikacie podano, że incydent miał miejsce na północ od miejscowości Braniewo. "(...) Doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - przekazano.

"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - podkreślało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Wojsko zaznaczyło w wydanym komunikacie, iż lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. "Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości" - dodano.

"Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej" - podkreślało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jednocześnie zapewniono, że obsady systemów obrony powietrznej RP "prowadzą całodobową obserwację i pozostają w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo".



