Akcja służb w Lęborku. Mężczyzna zabarykadował się z kobietą w mieszkaniu
35-latek zabarykadował się w jednym z mieszkań w Lęborku (woj. pomorskie). Miał przetrzymywać tam kobietę. - Ten mężczyzna sam zadzwonił na policję, twierdząc, że jeżeli ktoś będzie próbował dostać się do środka, może stać się coś złego - przekazała na antenie Polsat News st. asp. Marta Szałkowska z powiatowej policji. Po godz. 9 służby obezwładniły mężczyznę.
Mężczyzna został obezwładniony po wejściu kontrterrorystów do mieszkania. Jak informują pomorscy policjanci, nikt nie odniósł obrażeń.
Jak informowała Polsat News rzeczniczka powiatowej komendy policji st. asp. Marta Szałkowska, do akcji służb w Lęborku zadysponowano policję, w tym oddział kontrterrorystów, straż pożarną i pogotowie gazowe.
Ponadto po otrzymaniu telefonu od zatrzymanego 35-latka, który groził niebezpiecznymi działaniami, prewencyjnie podjęto decyzję o odcięciu dopływu gazu do mieszkania.
Na miejscu byli także negocjatorzy, którzy próbowali nawiązać kontakt z mężczyzną i nakłonić go do opuszczenia mieszkania, a także porzucenia ewentualnie posiadanych niebezpiecznych narzędzi.
