Akcja służb w Lęborku. Mężczyzna zabarykadował się z kobietą w mieszkaniu

35-latek zabarykadował się w jednym z mieszkań w Lęborku (woj. pomorskie). Miał przetrzymywać tam kobietę. - Ten mężczyzna sam zadzwonił na policję, twierdząc, że jeżeli ktoś będzie próbował dostać się do środka, może stać się coś złego - przekazała na antenie Polsat News st. asp. Marta Szałkowska z powiatowej policji. Po godz. 9 służby obezwładniły mężczyznę.