W poniedziałkowy wieczór około godz. 19 kierowc jaguara wpadł do Motławy przy moście na ul. Olsztyńskiej w Gdańsku.

Jak informują służby, z powodu niedostosowania prędkości pojazdu do warunków atmosferycznych na drodze, mężczyzna miał stracić panowanie nad autem i zjeżdżając do prawej krawędzi jezdni wjechać do rzeki.