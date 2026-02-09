Akcja policji podczas starcia pseudokibiców. Zatrzymano kilkanaście osób
Policja zatrzymała 13 osób, które brały udział w tzw. ustawce pseudokibiców w woj. pomorskim. Mundurowi zapewniają, że planowane są działania wobec innych uczestników bijatyki. "Zero tolerancji dla bandytów" - napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister podkreślił, że akcja służb wciąż trwa.
Pomorska policja poinformowała o interwencji przeprowadzonej w związku z fizycznym starciem pseudokibiców, do którego doszło w poniedziałek przed godz. 20:00 w Kościerzynie.
Służby wystosowały komunikat, w którym wskazano, że do tej pory zatrzymanych zostało 13 uczestników "ustawki". "Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono m.in. działania blokadowe" - czytamy.
"Zero tolerancji dla bandytów". Akcja policji na "ustawce" pseudokibiców
"Zatrzymania pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu są kwestią czasu" - zapewnia policja, a ich tezę podtrzymuje szef MSWiA Marcin Kierwiński, który poinformował o działaniach w oddzielnym poście.
"Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów. Brawo dla pomorskiej policji" - czytamy.
Minister wskazał też, że w starciu uczestniczyli pseudokibice "dwóch znanych pomorskich klubów".
W publikacji policji pojawiły się fotografie z akcji, na których zobaczyć można leżących na jezdni mężczyzn ze skrępowanymi rękami. Zatrzymanym towarzyszą funkcjonariusze.
Wkrótce więcej informacji.