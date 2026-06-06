Akcja CBA w gdańskim magistracie. Media: Urzędnik wyprowadzony w kajdankach

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Pracownik Gdańskiego Zarządu Dróg został zatrzymany przez agentów CBA - podały media. Informację o akcji służb potwierdził rzecznik prezydenta miasta Daniel Stenzel. - Udostępniliśmy już dokumenty i nośniki danych - poinformował. Szczegóły sprawy pozostają utajnione.

Funkcjonariusz CBA w czarnej koszulce z białym napisem, trzymający dokumenty podczas akcji w Gdańsku.
Akcja CBA w Gdańsku. Zdj. ilustracyjneMateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Pracownika Gdańskiego Zarządu Dróg zatrzymali agenci CBA, a miasto przekazało im dokumenty i nośniki danych.
  • Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku potwierdził zatrzymanie, ale nie ujawnił szczegółów postępowania.
  • Według nieoficjalnych informacji sprawa dotyczy korupcji, a więcej szczegółów zapowiedziano na konferencji prasowej.
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Radio Wnet podało, że funkcjonariusze CBA przeprowadzili czynności w środę, 3 czerwca.

Informację o prowadzonym postępowaniu i zatrzymaniu urzędnika lub urzędników potwierdził rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak. W rozmowie z PAP odmówił przekazania szczegółów dotyczących sprawy.

Według nieoficjalnych ustaleń rozgłośni sprawa ma charakter korupcyjny.

Marciniak zapowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione we wtorek na briefingu prasowym o godzinie 10. Do tego czasu prokuratura nie będzie ujawniać dodatkowych informacji.

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Jak ustaliła PAP, zatrzymano pracownika Gdańskiego Zarządu Dróg, jednej z jednostek miasta.

Rzecznik prezydent Gdańska Daniel Stenzel przekazał, że miasto współpracuje ze służbami prowadzącymi postępowanie.

- Co oczywiste, na tym etapie nie znamy szczegółów sprawy. Miasto Gdańsk współpracuje z odpowiednimi służbami przy tym postępowaniu. Udostępniliśmy już dokumenty i nośniki danych. Nam również zależy na uczciwym i profesjonalnym wyjaśnieniu tej sprawy - powiedział Stenzel.

Przed kilkoma dniami pisaliśmy o innej akcji CBA. Funkcjonariusze zatrzymali na Śląsku dwie osoby pełniące funkcje publiczne. Operację przeprowadzono na wniosek Prokuratury Europejskiej. Zarzuty dotyczą potencjalnej korupcji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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