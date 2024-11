Dodał, że prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt tymczasowy .

Słupsk. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Nie żyje jeden z nich

W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 24-letni mężczyzna. Pozostałe pięć osób zostało przetransportowano do dwóch szpitali: dwie do Lęborka i trzy kolejne do Słupska.