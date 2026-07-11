17-latek za kierownicą, pasażerowie na dachu. Podróż skończyła się tragedią

W skrócie Policja w Kartuzach otrzymała zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Mściszewicach na leśnym odcinku drogi.

Według informacji funkcjonariuszy, 17-letni kierowca Volkswagena był pod wpływem alkoholu, kierował bez uprawnień i doszło do wypadku, w którym samochód dachował.

W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 17-letni pasażer, a kierujący został zatrzymany, pozostałym osobom nic się nie stało.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Dzisiaj po północy oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach otrzymał zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego w Mściszewicach na odcinku leśnym" - czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Rozwiń

Jak przekazali funkcjonariusze, ze wstępnych ustaleń wynika, że "17-letni kierowca Volkswagena bez uprawnień i pod wpływem alkoholu, jadąc drogą leśną, z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze". Samochód trafił następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania.

Mściszewice. Tragiczny wypadek, nie żyje 17-latek

W momencie wypadku pojazdem podróżowało łącznie dziewięć osób - z czego pięć znajdowało się na zewnątrz. Czterech pasażerów siedziało na dachu samochodu.

"Na skutek zdarzenia 17- letni pasażer Volkswagena został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Pozostałym osobom nic się nie stało" - wyjaśnili policjanci.

17-latek, który siedział za kierownicą samochodu, został zatrzymany. "Na miejscu wykonano czynności procesowe, których celem jest wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia" - dodano w komunikacie.

"Apelujemy do rodziców, opiekunów oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie odpowiedzialności i przestrzeganie przepisów. Reagujmy, gdy osoba bez uprawnień ma zamiar kierować pojazdem. Każda chwila nieuwagi i lekkomyślność może doprowadzić do tragedii. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych" - wskazali na koniec policjanci.





"Polityczny WF": Mentzen przyłapuje polityków PiS na gorącym uczynku INTERIA.PL