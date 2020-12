Marta miała 20 lat. W kwietniu urodziła córkę, Agnieszkę. Jej zdaniem ojcem dziewczynki był Adrian R. Ponieważ kwestionował ojcostwo, kobieta postanowiła ustalić je formalnie. Zanim do tego doszło, została zamordowana. Zdaniem śledczych za zbrodnię odpowiada Adrian R. Po zabójstwie miał zabrać z mieszkania ośmiomiesięczne dziecko. Historię tajemniczej śmierci ujawniają reporterzy programu "Interwencja" w Polsacie.

Zdjęcie Tajemnice śmierci 20-latki ujawniają dziennikarze programu "Interwencja" w Polsacie. /kadr z programu Interwencja /Polsat News

Marta miała 20 lat. Mieszkała w Pabianicach razem z matką i siedmioletnią siostrą. Od ośmiu miesięcy była samotną matką. W kwietniu tego roku urodziła córkę - Agnieszkę.

Reklama

Zdaniem Marty ojcem jej dziecka był Adrian R. - również 20-letni mieszkaniec Pabianic. Mężczyzna zaprzeczał. Kobieta postanowiła więc formalnie ustalić jego ojcostwo. 8 grudnia tego roku miały zostać przeprowadzone badania DNA.

Dzień wcześniej, 7 grudnia Marta została zamordowana. Głównym podejrzanym w sprawie jest Adrian R. Jak twierdzą śledczy, mężczyzna przyniósł ze sobą nóż, którym poderżnął kobiecie gardło.

- Przyczyną śmierci była rozległa rana kłuto-cięta w obrębie szyi - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. - Mamy podstawy, by twierdzić, że nóż przyniósł z sobą, co może wskazywać na z góry powzięty zamiar - dodał.

Zwłoki znalazła siedmiolatka

Do zbrodni doszło około godziny 13. Oprócz Marty w mieszkaniu była wtedy jej siedmioletnia siostra. Dziewczynka bawiła się zamknięta w drugim pokoju. Kiedy wyszła, znalazła kobietę w kałuży krwi. Po zabójstwie z mieszkania zniknęło ośmiomiesięczne dziecko Marty, które mężczyzna wyniósł z domu i zostawił w przyszpitalnym oknie życia.

- Wystrzelił stąd jak z procy. Szedł z nosidełkiem, dziecko było bez czapeczki - relacjonuje sąsiadka.

- Dziecko zostało zbadane przez lekarzy, nie stwierdzono żadnego uszczerbku na zdrowiu, na szczęście nic mu się nie stało - wyjaśnił Krzysztof Kopania.

- Jedna rzecz, która przykuła uwagę, to krew, która znajdowała się na kocyku dziecka. Zostało to zweryfikowane i okazało się, że nie należy ona do tego dziecka - powiedział Adam Marczak z Pabianickiego Centrum Medycznego.

Idącego z dzieckiem Adriana R. nagrały kamery monitoringu.

- Tutaj widać jedną z tych kamer i na drugim parkingu również są kamery. To z tych kamer został nagrany i ten materiał został przekazany policji - dodał Adam Marczak.

"Nie wiadomo, co mu strzeli do głowy"

Adrian R. został zatrzymany tego samego dnia. W jego domu śledczy znaleźli 20-centymetrowy nóż i zakrwawione ubranie. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zabójstwa. Odmówił też składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

- Tak wynika z zagrożenia ustawowego, ale w rozumieniu kodeksu karnego Adrian R. jest osobą młodocianą - mówi Jakub Goździkowski, obrońca mężczyzny.

20-latka czekają jeszcze badania psychiatryczne. Sąsiedzi boją się, że może wyjść na wolność.

- Jak go wypuszczą, to ja nie wiem... Mam 10-letnie dziecko, nie wiadomo, co takiemu do głowy strzeli - mówi sąsiad Adriana R.

- Ja to bym mu dała dożywocie, a 25 lat, to murowane. Za takie coś? Dziewczynie poderżnąć gardło? Za to, że chciała, żeby pomógł w wychowaniu dziecka? - zastanawia się sąsiadka Adriana R.

- Na pewno jest to bardzo trudna sytuacja dla całej rodziny, dla wszystkich bliskich, łącznie z maleństwem, które będzie się musiało z tą historią, jako nastolatek, czy jako dorosła osoba, zmierzyć - mówi Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.