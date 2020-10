Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ponownie jedyną kandydatką na RPO

Kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy wraz z posłami PSL ponownie zgłosiły kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Termin składania kandydatur na RPO minął 27 października. Rudzińska-Bluszcz jest znów jedyną kandydatką na ten urząd.

Zdjęcie Zuzanna Rudzińska-Bluszcz na sali obrad Sejmu /Mateusz Marek /PAP

Kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskiej nie zamierza, podobnie jak poprzednio, zgłaszać klub Prawa i Sprawiedliwości. - Nie mamy w tej chwili kandydata - mówiła we wtorek (27 października) dziennikarzom rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Reklama

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. W Sejmie już raz podjęto próbę wyłonienia jego następcy. Jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, dotychczasowa współpracowniczka Bodnara, główna koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas głosowania w zeszły czwartek nie uzyskała jednak ona poparcia sejmowej większości. Przeciwko jej kandydaturze byli m.in. posłowie PiS i większość koła Konfederacji.

"Merytoryczna i kompetentna"

Nowy termin za zgłaszanie kandydatów na RPO ustalono do 27 października do godz. 16. Mec. Rudzińska-Bluszcz jest znów jedyną kandydatką na ten urząd. Wnioski o jej powołanie ponowiły w Sejmie kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. - Mec. Rudzińska-Bluszcz sprawdziła się już jako kandydatka, dobrze wypadła na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest merytoryczna, ma pomysł na sprawowanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, cieszy się też dużym poparciem organizacji społecznych - wyjaśnił wiceszef klubu KO Robert Kropiwnicki.

Podobne argumenty prezentuje Lewica. - Uważamy, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ma wszelkie kompetencje, aby objąć ten urząd. Ponad tysiąc organizacji społecznych, które ją wsparły, to najlepsza z możliwych rekomendacji i zarazem przestroga dla PiS, aby nie zadzierać z głosem społeczeństwa obywatelskiego - podkreślił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Odmienne zdania w PSL

Pod wnioskiem Lewicy podpisała się też grupa posłów związanych z PSL. Z mec. Rudzińską-Bluszcz spotkał się we wtorek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak napisał później na Twitterze, to najlepsza kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Krzysztof Paszyk (PSL) podkreślił, że ludowcom podobają się niektóre postulaty programowe Rudzińskiej-Bluszcz. - To przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu, cyfrowemu, kwestia opieki nad seniorami, dostępu do opieki zdrowotnej, dostępu do posiłków, zwłaszcza dla uczniów, ponieważ - jak pokazują badania - sfery ubóstwa wciąż się nie zmniejszają - wskazał Paszyk.

Nie wszyscy posłowie tego klubu podzielają jednak entuzjazm polityków PSL. Pod kandydaturą mec. Rudzińskiej-Bluszcz nie podpisał się wywodzący się z Kukiz'15 Stanisław Tyszka. Jak powiedział, w programie kandydatki nie ma kwestii istotnych dla jego formacji politycznej, takich jak kwestia biernego prawa wyborczego obywateli do Sejmu czy "prześladowania podatników i przedsiębiorców" w Polsce.

Kim jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz?

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii, jest obecnie główną koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; wcześniej pracowała jako adwokat. Była też sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jak można przeczytać na stronie internetowej RPO, w swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych.

Poparcie ponad tysiąca organizacji społecznych

Rudzińską-Bluszcz poparło dotychczas ponad tysiąc organizacji społecznych, m.in. Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Akcja Demokracja, Wolne Sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Olgi Tokarczuk, Centrum Praw Kobiet, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Wiara i Tęcza, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja ePaństwo, Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Fundacja Mam Marzenie, Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce", Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Klub Inteligencji Katolickiej, WWF Polska i Greenpeace Polska.

W połowie września grupa posłów PiS złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisu ustawy o RPO, zgodnie z którym Rzecznik, któremu wygaśnie kadencja, pełni swój urząd do czasu wybrania następcy. TK miał zająć się wnioskiem 20 października, jednak termin rozprawy przeniesiono na 19 listopada.