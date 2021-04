Youtuber, który razem z dwiema innymi osobami poniżał mężczyznę z niepełnosprawnością, spędzi najbliższy miesiąc w areszcie. Wszystkie trzy osoby usłyszały już prokuratorskie zarzuty.

- W tej sprawie trzy osoby zostały zatrzymane do dyspozycji prokuratora - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka.

- Prokurator ogłosił im zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny, tj. czyn kwalifikowany z art. 207 par. 1 a kodeksu karnego - kontynuowała Macugowska-Kyszka. Jak dodała, "zagrożony jest on karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności".

Rzeczniczka powiedziała także, "prokurator uznał, iż co do jednej osoby wystarczającym środkiem zapobiegawczym dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania będzie zastosowanie środka o charakterze izolacyjnym i w związku z tym wydał postanowienie o zastosowaniu wobec tej podejrzanej dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz pokrzywdzonym".

Co do dwóch pozostałych osób prokurator uznał, iż konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania - poinformowała rzeczniczka. - W niedzielę sąd rozpoznał wnioski prokuratora i co do jednej osoby uznał, iż wystarczające będzie zastosowanie wolnościowego środka o charakterze dozoru policyjnego. Natomiast co do drugiej osoby zastosował tymczasowy areszt na okres jednego miesiąca - dodała Macugowska-Kyszka.

