Zmiana trasy kilkudziesięciu dalekobieżnych pociągów, a nawet zawieszenie niektórych połączeń w Warszawie wpłynie na ogólnopolski rozkład jazdy pociągów.

Zdjęcie Dworzec, zdjęcie ilustracyjne /Adam Burakowski/REPORTER /Reporter

Dodatkowo zmiany czekają pasażerów m.in. w Krakowie, na Podkarpaciu oraz w województwie zachodniopomorskim. O sprawie informuje polsatnews.pl.

Co roku na kolei wprowadzane są korekty w rocznym rozkładzie jazdy. Jak informują kolejarze, mają one dostosować godziny odjazdów pociągów m.in. do remontów torów lub innych inwestycji, na przykład modernizacji stacji.

Kilka miesięcy temu PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły wartą ponad 2 miliardy złotych przebudowę Warszawy Zachodniej. To dworzec, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w Polsce, dziennie około tysiąca.

Modernizacja tej stacji ma przynieść pasażerom korzyści. Wykonawcy inwestycji mają wybudować m.in. zadaszone perony, ruchome schody oraz szersze niż dotychczas przejścia. Przebudowanych będzie także około 30 kilometrów torów, 130 rozjazdów oraz sieć trakcyjna na Warszawskim Węźle Kolejowym.

26 marca rozpocznie się kolejny etap prac przy remoncie Warszawy Zachodniej. Wówczas robotnicy "zajmą" dwa perony oraz jeden z torów łączących tę stację z głównym dworcem w stolicy, czyli Centralnym. Chociaż pociągi pokonują dystans między nimi w około 5 minut, remont wpłynie na połączenia kolejowe w całej Polsce.

Polsatnews.pl jako pierwszy informował w grudniu, że modernizacja zaburzy schemat kursowania pociągów po Warszawie. Dotychczas do dalekobieżnych składów pasażerowie wsiadali na dworcach Zachodnim, Centralnym oraz Wschodnim, natomiast połączenia regionalne - poza wyjątkami, jak pociągi na Lotnisko Chopina - zatrzymywały się na Warszawie Śródmieście oraz kilkudziesięciu innych przystankach rozsianych po mieście.

To zmieni się od niedzieli, gdy do niektórych składów PKP Intercity będzie można wsiąść na Warszawie Gdańskiej, leżącej na granicy Śródmieścia i Żoliborza. Kolejarze zapewniają, że ta stacja, która dotychczas obsługiwała przede wszystkim ruch lokalny, jest przygotowana na przyjęcie większej liczby pasażerów.

"Na trzech peronach będą schody ruchome, które ułatwią drogę do przejścia i komunikacji miejskiej. W połowie roku gotowe będą dwie nowe kładki" - wylicza PKP Intercity.

Kilkadziesiąt pociągów zmieni trasę w Warszawie

Na Dworcu Gdańskim czternaście pociągów będzie rozpoczynać lub kończyć bieg. Będą to:

- TLK 13110/31110 Wit Stwosz relacji Warszawa Gdańska - Kraków Główny - Warszawa Gdańska (w stronę Warszawy od 26 marca);

- IC 17100/71101 Zamenhof relacji Warszawa Gdańska - Zielona Góra - Warszawa Gdańska (w stronę Zielonej Góry od 14 marca, z Zielonej Góry od 26 marca);

- IC 81112/18112 Noteć relacji Piła - Warszawa Gdańska - Piła;

- IC 15106/51106 Brda relacji Warszawa Gdańska - Bydgoszcz Główna - Warszawa Gdańska;

- IC 4120/4150 Daszyński relacji Bielsko-Biała / Zwardoń - Warszawa Gdańska (od 26 marca);

- IC 15100 Słowiniec relacji Warszawa Gdańska - Gdynia Główna;

- IC 1906 Rubinstein relacji Warszawa Gdańska - Łódź Fabryczna (od poniedziałku do piątku);

- IC 9109 Łęcka relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Gdańska;

- IC 9111 Tuwim relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Gdańska;

- IC 71104 Warta relacji Poznań Główny - Warszawa Gdańska (od 26 marca).

Ponadto 17 kolejnych składów będzie kursować przez Warszawę Gdańską, a dodatkowo obsłużą Warszawę Wschodnią:

- IC 91101/19100 Łodzianin relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (w stronę Łodzi od 14 marca, z Łodzi od 26 marca);

- TLK 91131/19130 Zosia relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Gdańska i Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (z Łodzi od poniedziałku do piątku, a z Warszawy oprócz sobót i niedziel w okresie 10-25 kwietnia i 8-30 maja);

- IC 1900/9101 Boryna relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (w stronę Łodzi od 14 marca, z Łodzi od 26 marca);

- IC 1902/9103 Telimena relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna - Łódź Fabryczna;

- IC 1906/9107 Rubinstein relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (z Warszawy w soboty i niedziele);

- IC 1910 Tuwim relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna;

- IC 1912 Syrena relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna;

- IC 41105/14104 Kmicic relacji Częstochowa - Warszawa Wschodnia - Częstochowa (w stronę Warszawy od 26 marca);

- IC 1420/1450 Daszyński relacji Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała/Zwardoń;

- IC 5130 Kujawiak relacji Bydgoszcz Główna - Warszawa Wschodnia (od 26 marca);

- IC 41010 Chopin relacji Bohumin (Czechy) - Warszawa Wschodnia (od 26 marca).

Ponadto kolejnych dziewięć pociągów, które przejeżdżają przez stolicę, zatrzyma się jedynie na Dworcu Gdańskim:

- IC 6127/1626 Słowacki relacji Wrocław - Białystok - Wrocław;

- IC 72101 Lubuszanin relacji Zielona Góra - Chełm;

- TLK 18153 Parsęta relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg;

- TLK 81114 Pobrzeże relacji Kołobrzeg - Łódź Fabryczna (od 29 kwietnia);

- IC 5320 Żeromski relacji Olsztyn - Kraków Główny;

- IC 5422 Skarbek relacji Olsztyn - Bielsko-Biała;

- IC 1632 Dąbrowska relacji Białystok - Wrocław;

- IC 4122 Pilecki relacji Racibórz - Białystok.

To nie koniec zmian w Warszawie. Dla siedemnastu składów PKP Intercity jedynym postojem w tym mieście będzie ten na Dworcu Wschodnim.

- IC 31106/13106 San relacji Przemyśl - Warszawa Wschodnia - Przemyśl;

- IC 31104 Witos relacji Przemyśl - Warszawa Wschodnia;

- TLK 83170 Ustronie relacji Kołobrzeg - Kraków;

- IC 5128 Rejewski relacji Bydgoszcz - Warszawa Wschodnia;

- TLK 21110/12110 Nida relacji Kielce - Warszawa Wschodnia - Kielce;

- IC 11000/11010 Skaryna relacji Warszawa Wschodnia - Brześć - Warszawa Wschodnia;

- IC 11106/11110 Starzyński relacji Warszawa Wschodnia - Terespol - Warszawa Wschodnia;

- IC 11014/11004 Niemcewicz relacji Terespol - Warszawa Wschodnia - Terespol;

- TLK 21100 Chełmianin relacji Chełm - Warszawa Wschodnia;

- IC 2150 Oleńka relacji Lublin - Warszawa Wschodnia (w soboty oraz 4 kwietnia);

- TLK 21010 Kiev Express relacji Jagodin (Ukraina) - Warszawa Wschodnia;

- IC 11012 Mickiewicz relacji Brześć - Warszawa Wschodnia

Ponadto dalekobieżne pociągi pojawią się na Warszawie Śródmieście, położonej kilkaset metrów od Dworca Centralnego. PKP Intercity wskazuje:

- IC 6123 Baczyński relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia (od 10 kwietnia do 30 maja w soboty i niedziele, oprócz 1 i 2 maja);

- IC 6121 Asnyk relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia (od 10 kwietnia do 30 maja w niedziele, oprócz 2 maja oraz 15 maja);

- IC 5322 Sienkiewicz relacji Olsztyn Główny - Kraków Główny;

- IC 12103 Czartoryski relacji Warszawa Zachodnia - Lublin Główny;

- IC 21104 Bystrzyca relacji Lublin Główny - Warszawa Zachodnia.

Mimo że fragment sieci kolejowej objętej robotami jest stosunkowo krótki, zdaniem PKP Intercity wymaga to zawieszenia kursowania niektórych pociągów od 14 marca. Będą to:

- EIC Krakus relacji Kraków - Warszawa - Kraków;

- EIC Norwid relacji Kraków - Warszawa - Kraków;

- TLK Krasiński relacji Warszawa - Wrocław - Warszawa;

- IC Modrzejewska relacji Kraków - Warszawa - Kraków;

- IC Lajkonik relacji Kraków - Gdynia - Kraków;

- EIC Ondraszek relacji Bielsko-Biała - Warszawa - Bielsko-Biała;

- EIC Klimczok relacji Bielsko-Biała - Gdynia - Bielsko-Biała;

- EIC Ślęża relacji Warszawa - Wrocław - Warszawa.

Stolica zyska nowy dworzec

Dodatkowo 14 marca w Warszawie, po 24 latach przerwy, na nowo ruszy stacja Warszawa Główna, zlokalizowana w dzielnicy Wola nieopodal Placu Artura Zawiszy. Pasażerowie wsiądą tam do składów Polregio, Kolei Mazowieckich oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Kolejarze prowadzą inwestycje także w dawnej stolicy Polski, czyli Krakowie. Zmiany wywołane tymi robotami nie będą jednak tak dotkliwe, jak w Warszawie.

Na odcinku Kraków Główny - Podłęże pociągi nie będą jeździć w dzień, a w godzinach 10:00 - 14:00 ruch będzie jednotorowy, co oznacza, że przepustowość torów zmniejszy się.

Podobne zmiany, czyli dzienna przerwa w kursowaniu składów oraz ruch jednotorowy, zostaną wprowadzone na linii kolejowej łączącej Kraków Główny ze Skawiną. Po jednym torze pociągi będą kursować także na szlaku wjazdowym do stacji Kraków Główny, co spowoduje początek prac przy budowie trasy S7 i przebudowie alei 29 Listopada.

Zmieni się trasa pociągów w Bieszczady

Remonty torów sprawią także, że zmieni się oferta państwowego przewoźnika w południowo-wschodnich regionach kraju. Od 6 kwietnia do 12 czerwca pociągi TLK Bieszczady i TLK Wetlina, łączące Kraków z Jasłem, Krosnem, Sanokiem i leżącym na skraju Bieszczadów Zagórzem, pojadą zmienioną trasą przez Rzeszów i Dębicę. Miejscowości, które zostaną pominięte, np. Biecz i Gorlice, obsłużą zastępcze autobusy

Dodatkowo, ze względy na prace inwestycyjne na linii nr 1, na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Będzin pociągi PKP Intercity będą jeździć trasą zmienioną z pominięciem stacji Dąbrowa Górnicza, Będzin Miasto i Sosnowiec Główny, zatrzymując się na stacji Sosnowiec Południowy. Zmiana dotyczy składów:

- IC Morcinek relacji Lublin - Wrocław - Lublin;

- TLK Doker relacji Gdynia - Katowice - Gdynia;

- IC Sztygar relacji Lublin - Katowice - Lublin;

- TLK Chemik relacji Katowice - Płock;

- IC Hutnik relacji Bielsko-Biała - Gdynia;

- IC Skarbek relacji Bielsko-Biała - Olsztyn;

- IC Pilecki relacji Racibórz - Warszawa;

- IC Bolko relacji Wrocław - Lublin;

- TLK Kormoran relacji Olsztyn - Polanica Zdrój;

- IC Daszyński relacji Bielsko-Biała (4120)/Zwardoń (4150) - Warszawa;

- IC Silesia 14000 (116)/41000 (117) relacji Warszawa - Praga - Warszawa;

- IC Sobieski relacji Wiedeń (Austria) - Gdynia.

Przepustowość zmniejszy się także na trasie Poznań - Szczecin, co wpłynie na ruch pociągów IC Mewa (pojedzie przez Zbąszynek) oraz EIC Chrobry (będzie skrócony do odcinka Poznań - Szczecin).

Będą nowe połączenia

W rozkładzie jazdy PKP Intercity pojawi się także nowy pociąg: TLK Zefir w zmienionej relacji z Kołobrzegu do Krakowa Głównego poprawi połączenia Krakowa z Częstochową, Lublińcem oraz Kluczborkiem.

Od niedzieli dostęp do usług państwowego przewoźnika zyskają mieszkańcy miejscowości Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim. Zacznie tam zatrzymywać się para pociągów IC Bałtyk relacji Gdynia - Poznań - Gdynia oraz skład IC Pomorzanin kursujący z Gdyni do Wrocławia.

Zmiany w rozkładzie jazdy od połowy marca wprowadzą również przewoźnicy regionalni, tacy jak Polregio, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Arriva RP, Koleje Małopolskie, SKPL czy Koleje Dolnośląskie. Będą to - w zależności od przyczyn - zmiany godzin odjazdów albo trasy objazdowe.

