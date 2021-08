Przepisy dotyczące zasad jazdy na hulajnogach elektrycznych uregulowano w maju. Zgodnie z prawem, użytkownik takiego jednośladu musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Jeśli jednak brakuje drogi lub pasa ruchu dla rowerów, jadący na hulajnodze może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Mimo to nie może on jednak przekroczyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi albo pasa ruchu dla rowerów Jednak trzeba tam jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa przechodniom i nie utrudniać im ruchu.



Zmiana przepisów, która weszła w życie w poniedziałek, pozwala straży miejskiej i gminnej karać także rowerzystów, jeśli ci np. przekroczą prędkość.





Będzie mandat, gdy kierujący hulajnogą nie przepuści pieszego na chodniku

Obecnie do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Pełnoletni nie muszą mieć takiego dokumentu. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.



Pojawiły się również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem wspomagającym ruch (m.in. deskorolką lub wrotkami) chodnikiem lub drogą dla pieszych. Mandat jest nakładany, jeśli użytkownik np. e-hulajnogi będzie jechał szybciej niż wynosi prędkość pieszego lub gdy nie ustąpi mu pierwszeństwa.



Najwyższy mandat - w wysokości od 300 do 500 zł - można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.