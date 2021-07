Zmiana szefa klubu KO. Cezarego Tomczyka zastąpił Borys Budka

W Sejmie w czwartek wieczorem zebrał się klub Koalicji Obywatelskiej. W posiedzeniu wziął udział lider PO Donald Tusk. Klub, na wniosek szefa Platformy, dokonał zmiany na funkcji przewodniczącego. Cezarego Tomczyka zastąpił Borys Budka.

"To jest takie przegrupowanie"

- Temu towarzyszy też moja decyzja, poinformowałem o tym wszystkich, że przewiduję ścisłą współpracę z dotychczasowym szefem klubu KO posłem Cezarym Tomczykiem - dodał Tusk informując o poczynionych zmianach.



- Po dokonaniu odpowiednich zmian, we wrześniu, będę proponował, aby był jednym z moich zastępców (Cezary Tomczyk - red.) odpowiedzialnych za kampanię i prace sztabów - dodał Tusk.



Tusk zapewniał, że w związku z jego powrotem nikt nic nie traci, ani nie przegrywa. - To jest takie przegrupowanie. Chcę, żeby to wojsko wyruszyło na bardzo ważną bitwę przed wyborami i w czasie wyborów - wyjaśniał.





"Mam nadzieję, że potraktują rekomendację ze zrozumieniem"

- Jesteśmy przed tą decyzją na razie, tak że pozwolicie państwo, że poinformuję o całym tym przedsięwzięciu post factum - mówił Tusk dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad. - Jestem gościem na tym klubie, jak państwo wiecie, nie jestem członkiem, ale mam nadzieję, że moją propozycję, rekomendację posłanki, posłowie, senatorowie potraktują życzliwie i ze zrozumieniem - zaznaczył.



Z informacji PAP wynikało, że Budka ma otrzymać tę funkcję jako rekompensatę za ustąpienie na rzecz Tuska z funkcji szefa PO. Tym niemniej Cezary Tomczyk pytany we wtorek, czy jest możliwe, że zostanie zastąpiony przez Budkę powiedział, że nic o tym nie wie.



Tusk kieruje Platformą od 3 lipca, kiedy rezygnację z przewodniczenia partii złożył Budka. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że jednym z warunków ustąpienia byłego szefa PO na rzecz Tuska było objęcie przez Budkę właśnie stanowiska szefa klubu KO.



Cezary Tomczyk to polityk kojarzony z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Na szefa klubu został wybrany we wrześniu 2020 r., wygrywając z Urszulą Augustyn.

"Świetnie współpracowało mi się z Cezarym Tomczykiem, dobra organizacja, zdecydowanie, nowe inicjatywy, wykorzystanie naszych umiejętności. Dziękuję za tę współpracę w Kolegium klubu KO. Powodzenia z nowymi zadaniami!" - napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.



"Dzięki. Super robota, szacunek" - w taki sposób Cezaremu Tomczykowi podziękował Sławomir Nitras.

"Dziękuje za dobrą i merytoryczną współpracę! Klub KO miał w Tobie wielkie oparcie!" - napisał Krzysztof Gawkowski.