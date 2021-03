Już w ten weekend, z soboty na niedzielę, czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej. O godz. 2 w nocy wskazówki przesuniemy na godz. 3.

Zdjęcie Zmiana czasu z zimowego na letni /123RF/PICSEL

Na obszarze całej Unii Europejskiej w ostatnią niedzielę października przechodzimy na czas zimowy, a w ostatnią niedzielę marca wracamy do czasu letniego. Reguluje to obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października".

Badania z 2018 roku wskazują, że większość Europejczyków opowiada się za zniesieniem zmian czasu.

Raz w roku bezkarnie możemy pospać o godzinę dłużej, jednak kilka miesięcy później wypoczynek nocny skraca się o godzinę. Wszystko po to, by dopasować okres dziennej aktywności człowieka do jak najlepszego korzystania ze światła słonecznego oraz dla oszczędności energii elektrycznej.

W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2 na godz. 3.

Jak zwracają uwagę eksperci, zmiana ma jednak swoje minusy. Osoby cierpiące na zaburzenia snu lub mające problem z zachowaniem rytmu dobowego źle znoszą te przesunięcia. Choć nie jest to przyczyna ich kłopotów, pogłębia je.

