​Zmiana czasu w Polsce 2020. Kiedy przestawiamy zegarki?

Już w przyszły weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki o godzinę, przestawiając wskazówki z 3 na 2. Możliwe, że zrobimy to po raz ostatni.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Stephanie Frey /123RF/PICSEL

W Polsce po raz pierwszy zmianę czasu wprowadzono w 1919 roku, jednak była to jednorazowa próba. Później w okresie II wojny światowej, w czasie okupacji hitlerowskiej, podział na czas letni i zimowy obowiązywał w tych samych okresach, co w Trzeciej Rzeszy. Po wojnie wprowadzono go dwa razy, na okres kilku lat, aż w końcu w 1977 roku zaczął on obowiązywać na stałe.

Obecnie w całej Unii Europejskiej przejście z czasu letniego na zimowy ma miejsce w ostatnią niedzielę października.

Po co nam czas letni i zimowy?

Przesunięcie wskazówek ma konkretny cel - chodzi o oszczędzanie energii. Dzięki przestawieniu zegara mamy bardziej efektywnie korzystać ze światła dziennego w czasie, gdy dni są coraz krótsze. Ma to jednak także wady, do których należy między innymi zakłócenie rytmu dobowego człowieka.

Unia Europejska zniesie zmianę czasu?

W 2018 r. w krajach Unii Europejskiej przeprowadzono ankietę, z której wynikało, że większość respondentów opowiada się za zniesieniem zmiany czasu. W marcu ubiegłego roku Parlament Europejski zatwierdził decyzję na temat likwidacji zmiany czasu, co oznaczałoby, że w naszym kraju obowiązywałby czas środkowoeuropejski letni. Ta decyzja ma wejść w życie wiosną przyszłego roku, jednak ostateczna decyzja należy do państw członkowskich.