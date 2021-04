Nie żyje prof. Mirosław Handke, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. W rządzie Jerzego Buzka dzierżył tekę ministra edukacji. Informację potwierdziliśmy na AGH.

To prof. Handke był autorem reformy edukacji, która objęła między innymi wprowadzenie gimnazjów. To on stał za powstaniem systemu egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum oraz za wprowadzeniem tak zwanej "nowej matury", która zastąpiła egzaminy na studia.

W latach 1993-1998 dwukrotnie sprawował funkcję rektora krakowskiego AGH. Prof. Mirosław Handke był członkiem PAN i przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Opublikował ponad 100 prac naukowych.