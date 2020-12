Jak poinformowało Zgromadzenie Księży Pallotynów, zmarł prof. ks. Roman Dzwonkowski SAC - socjolog, wieloletni profesor nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zakonnik był członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Miał 90 lat.

Zdjęcie Śp. ks. Roman Dzwonkowski /IPN

W środę Zgromadzenie Księży Pallotynów poinformowało na swoim twitterze o śmierci prof. ks. Romana Dzwonkowskiego SAC, wieloletniego profesora KUL.

Duchowny urodził się 30 listopada 1930 r. w Dzwonku, w powiecie ostrołęckim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. W 1961 r. ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1966 uzyskał stopień doktora.

W 1970 r. po raz pierwszy przebywał w ZSRR na Wileńszczyźnie, gdzie zajmował się badaniem kultury polskiej, szczególnie religijnej, na dawnych Kresach Wschodnich I i II RP. Zajmował się także problemami Polaków w ZSRR.

Od 1972 r. przebywał we Francji, prowadził badania nad emigracją polską w tym kraju, których wynikiem była książka "Polska opieka religijna we Francji 1909-1939". Od 1973 roku publikował m.in. w "Kulturze" paryskiej na temat Kościoła i Polaków w ZSRR, ponieważ było to niemożliwe w kraju.

Na KUL pracował od 1977 r., specjalizując się w historii Kościoła katolickiego w ZSRR i socjologii grup etnicznych. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2001 r. zwyczajnego. Wykładał także w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie oraz w seminarium duchownym diecezji kamieniecko-podolskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie.

W latach 1974-1992 należał do Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji, ds. Seminariów Duchownych, "Justitia et Pax" oraz Misji i Migracji.

Od roku 1989 był członkiem Komitetu Badań Polonii PAN, a także Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1992 r. należał również do Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", którego celem jest niesienie pomocy Polonii i Polakom poza krajem. Został też członkiem Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

Wśród wydanych przez niego pozycji są m.in. "Polacy na dawnych Kresach Wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej", "Kościół katolicki w ZSRS 1917-1939. Zarys historii", czy "Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988".

W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2010 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.