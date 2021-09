O kwestię zmian w sądownictwie Ziobro pytany na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich Siódma9. Minister podkreślił, że przekonuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do "zdecydowanej reformy" kończącej "strajk włoski" niektórych sędziów, którzy jego zdaniem "nie pracują, tylko zajmują się polityką".

- Jestem już po rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Co do szczegółów - ostatnie kwestie zostały jeszcze do omówienia i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli te reformy przedstawić - poinformował.



Na pytanie, czy w takim razie otrzymał już zielone światło do przeprowadzenia tych zmian, Ziobro odparł: "Mogę powiedzieć, że jesteśmy na dzień dzisiejszy (...) bardzo bliscy ustalenia wszystkich szczegółów, które zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i ja jako minister sprawiedliwości uznajemy za właściwe do przeprowadzenia". - Oczywiście polityka bywa zmienną, ale jestem przekonany, że są bardzo mocne podstawy, żeby powiedzieć, że niebawem będziemy mogli te zmiany - jako już uzgodnione politycznie - co do szczegółów przedstawić - poinformował szef MS.

Reklama