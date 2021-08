Chodzi o działania, jakie Małgorzata Manowska podjęła po orzeczeniu TSUE w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Spotkały się one z ostrą krytyką szefa resortu sprawiedliwości.

Zdaniem Ziobry I prezes SN "w krótkim czasie wydała wiele całkowicie wykluczających się oświadczeń". "Zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznajmiła, że polscy sędziowie działają na podstawie konstytucji oraz ustawy i cofnęła zarządzenie o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Gdy została z tego powodu zaatakowana, stanąłem stanowczo w jej obronie" - mówi Ziobro w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Jak opisuje, Manowska po kilku dniach "dokonała zwrotu o 180 stopni'. Minister sprawiedliwości zaznacza, że zapowiedź gotowości do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej była wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu.



"Patrzę na to z wielkim smutkiem"

"Jednocześnie sama zauważyła, że jeśli podejmie taką decyzję, to zrobi to bez podstawy prawnej, a więc będzie ona nielegalna. Następnie skierowała list do najważniejszych osób w państwie, którego istotę trafnie ujął redaktor Bronisław Wildstein - jako żądanie pełnej kapitulacji Polski wobec bezprawnych żądań Brukseli i TSUE" - opisuje dalej Ziobro.

Jak skwitował, "patrzy na to z wielkim smutkiem". "Nie da się tego bronić i udawać, że takie zachowanie dodaje powagi Sądowi Najwyższemu. A wystarczyło, by pani pierwsza prezes stała na gruncie obowiązującego prawa" - powiedział Ziobro.

Zbigniew Ziobro to były przełożony Małgorzaty Manowskiej. Dzisiejsza I prezes Sądu Najwyższego w 2007 roku pełniła funkcję wiceminister sprawiedliwości. Szefem resortu był wówczas Ziobro.

Decyzja TSUE

14 lipca TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Pod koniec lipca I prezes SN skierowała do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pisma z apelem o skorzystanie przez głowę państwa z inicjatywy ustawodawczej, która pozwoliłaby na "efektywne i nie budzące zastrzeżeń" funkcjonowanie w Polsce systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz o podjęcie prac legislacyjnych w tej sprawie.

Częściowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej

5 sierpnia, wydając dwa rozporządzenia, Manowska częściowo zawiesiła Izbę Dyscyplinarną.

Pierwsze z rozporządzeń dotyczyło spraw dyscyplinarnych sędziów, drugie - spraw immunitetowych sędziów i prokuratorów, a także spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz spraw przeniesienia sędziego tego sądu w stan spoczynku.



Zgodnie z decyzją pierwszej prezes SN wszystkie wymienione sprawy wpływające do Sądu Najwyższego przekazywane będą do sekretariatu I prezesa SN, w którym mają być przechowywane na okres obowiązywania zarządzenia.

Na drugi dzień - z powodu błędów legislacyjnych - Manowska zmieniła rozporządzenie. Po poprawkach zarządzenia nie obejmują postępowań immunitetowych prokuratorów.

