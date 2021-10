"Odszedł nagle Zbyszek Pacelt. Ostrowczanin, świętokrzyski poseł w latach 2005-2015. Wiceminister sportu. Olimpijczyk. Absolutnie zakochany w sporcie i w Ostrowcu. Oddany ludziom i sprawom" - napisała we wtorek na Twitterze Marzena Okła-Drewnowicz, świętokrzyska posłanka PO.

"Uczył nas wszystkich zdrowego dystansu do polityki. Mnie szczególnie wsparł, gdy na skarżyską halę sportową zabrakło funduszy... Razem udało nam się wywalczyć dofinansowanie. Żal... Do zobaczenia Zbyszku" - dodała.

Zbigniew Pacelt urodził się w 1951 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcące im. Ludowego Lotnictwa Polskiego na warszawskich Bielanach. W 1975 ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.



Wielokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich

Karierę sportową rozpoczął od pływania w rodzinnym KSZO Ostrowiec, którą kontynuował w AZS Warszawa. Należał do czołowych pięcioboistów Polski i świata reprezentując barwy Lotnika i Legii Warszawa. Uczestniczył w 13 igrzyskach olimpijskich jako zawodnik, trener, działacz sportowy oraz szef polskich misji olimpijskich.



Mistrz Polski w pływaniu (200 m zm.: 1967, 1968, 1970, 1971, 1972; 400 m zm.: 1971), 12-krotny rekordzista Polski na basenie 25 m i 18-krotny na basenie 50 m. Jako pływak brał udział w Mistrzostwach Europy w Barcelonie w 1970 oraz na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 i w Monachium w 1972.

Jako pięcioboista nowoczesny wywalczył tytuł wicemistrza Polski w 1975, dwukrotnie drużynowe Mistrzostwo Świata w 1977 i 1978, brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976.

Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako trener i działacz sportowy. W latach 1980-1988 był trenerem Legii Warszawa, a następnie szkoleniowcem reprezentacji narodowej w pięcioboju nowoczesnym, między innymi podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku (dwa złote medale - drużyny i indywidualnie Arkadiusza Skrzypaszka). W 1992 uznany za Trenera Roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".



Kariera sejmowa

W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany do Sejmu z okręgu świętokrzyskiego z listy Platformy Obywatelskiej, w październiku tego samego roku wstąpił do tej partii. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 8455 głosów. Od 26 listopada 2007 do 21 listopada 2008 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W wyborach w 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 8842 głosy. W 2015 roku nie kandydował w kolejnych wyborach do Sejmu.

Zbigniew Pacelt 26 sierpnia skończył 70 lat.