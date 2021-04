Zatrzymano 10 przemytników. Państwo mogło stracić przez nich ok. 1,6 mln zł

​Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Hrebennem zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o przemyt dużej liczby papierosów. W wyniku działalności grupy państwo mogło stracić nawet 1,6 mln zł.

Zdjęcie Ponton, którym przemytnicy szmuglowali papierosy / Nadbużański Oddział Straży Granicznej / Straż Graniczna

Reklama

Funkcjonariusze staży granicznej rozbili grupę przestępczą, która miała zajmować się nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy - pisze "Kurier Lubelski". Zatrzymano dziesięć osób.

Reklama

Prokuratura Okręgowa w Zamościu rozpoczęła śledztwo, które zaangażowani są funkcjonariusze z Nadbużańskiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Według ustaleń śledczych, grupa przestępcza działała w powiecie tomaszowskim oraz na terenie województw podkarpackiego, mazowieckiego i na Ukrainie.

"Członkowie grupy organizowali przemyt wyrobów akcyzowych z terytorium Ukrainy do Polski. Następnie towar ten, po zgromadzeniu odpowiednich ilości, był pakowany do pojazdów i rozwożony do różnych miejsc na terenie kraju i za granicę, celem dalszej odsprzedaży" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Jak ustalono, sprawcy sprowadzali, nabywali, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci nie mniej niż 71 072 paczek papierosów bez akcyzy i zgłoszenia celnego. Tym samym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 96 612 zł, należnego podatku VAT w wysokości 344 652 zł oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 1 234 145 zł.





Areszt i dozór

Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trzech osób, które kierowały grupą. Pozostali zostali objęci środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru policyjnego.



Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do pięciu lat więzienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Debata dnia": Przepraszam, ale muszę to powiedzieć - cały program opozycji to j***ć PiS Polsat News

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!