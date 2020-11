- To wy sprowokowaliście tych pseudokibiców, prowokatorów - powiedział w niedzielę (15 listopada) do polityków opozycji w programie "Śniadanie w Polsat News" Bartosz Kownacki z PiS. - To są efekty wieloletniego siania nienawiści przez Jarosława Kaczyńskiego - odpowiedział mu Marcin Kierwiński (KO), zaznaczając, że prezes PiS "staje po stronie bojówkarzy". Politycy dyskutowali o zamieszkasz na Marszu Niepodległości.

W środę (11 listopada) ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo.

Podczas Marszu doszło do zamieszek. Policja informowała m.in., że w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP przekazywała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi". Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

Wilk: Bardzo wiele pytań do działań policji

Według posła Konfederacji, Jacka Wilka, na Marszu Niepodległości dochodziło do prowokacji.

- Przez pięć lat Marsz Niepodległości przechodził spokojnie, nic się nie działo. W tym roku wydarzyło się coś, co spowodowało, że nagle pojawiły się jakieś problemy - powiedział w Polsat News.

- W tłumie ludzi zawsze znajdą się osoby, które zachowują się nieodpowiedzialnie - dodał. Wilk pytał również, "dlaczego policja na samym początku zatrzymała ruch samochodów, wypędziła ich z samochodów i kazała iść pieszo?".

- Jest bardzo wiele pytań do działań policji, które zupełnie niepotrzebnie prowokowały i spowodowały wiele strat - przekazał. Przypomniał sprawę fotoreportera "Tygodnika Solidarność", postrzelonego przez policję. - Atakowanie niewinnych ludzi to nie jest funkcja policji. Szkoda, że tak się stało - stwierdził poseł Konfederacji.

- Z tego, co wiem, organizatorzy Marszu odcięli się od czynów chuligańskich i bardzo słusznie. Chcą współpracować i zawsze współpracowali z policją - dodał.

Zwrócił uwagę na "różne podejście ze strony policji do Marszu Niepodległości i protestów kobiet". - Chciałbym jako obywatel wiedzieć, czy policja w każdym przypadku będzie zachowywać się tak samo, czy nie - powiedział.

Kownacki: To wy sprowokowaliście tych pseudokibiców

- Bardzo ubolewam nad tym, w jaki sposób ten marsz w tym roku przebiegał - stwierdził z kolei Bartosz Kownacki z PiS.

- Ubolewam nad tym, że my, patrioci, nie możemy dać świadectwa, że potrafimy godnie świętować ważne dla nas wydarzenia - dodał. - Idei Marszu Niepodległości najbardziej zaszkodzili ci, którzy rzucali racami, kamieniami w policję - powiedział.

- Bez względu na to, jak zachowywała się policja, mogli nie dać się sprowokować. Szkoda, że tak się stało. Odpowiedzialność za to ponoszą politycy Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, którzy w przypadku analogicznych sytuacji na strajkach kobiet, uważali, że nic się nie dzieje - dodał.

- To wy sprowokowaliście tych pseudokibiców, prowokatorów, żeby tam byli. Mam nadzieje, że przyszłe Marsze Niepodległości będą przebiegały w zupełnie inny sposób - powiedział.

Kierwiński: Ludzi na ulice wyprowadził Jarosław Kaczyński

- Cały czas PiS broni swoich ukrytych sprzymierzeńców, broni tych, którzy od wielu lat demolują Warszawę i wprowadzają nienawiść - odpowiedział Marcin Kierwiński z PO.

- Tych ludzi na warszawskie ulice wyprowadził Jarosław Kaczyński. Oni poczuli się ważni, poczuli się docenieni, poczuli się bezkarni. Dlatego wyszli na ulice i zdemolowali Warszawę - powiedział.

- Od pięciu lat ta władza cały czas puszcza oko do środowisk skrajnych. Wiele ekscesów, zero reakcji prokuratury. Ci ludzie to są bojówki PiS-u, PiS wykorzystuje ich, aby bronić swojej władzy. Jarosław Kaczyński staje po stronie bojówkarzy - stwierdził poseł PO.

Według niego, patrząc na to, co działo się podczas Marszu Niepodległości, "policja powinna reagować znacznie wcześniej i znacznie mocniej".

- Nie może być przyzwolenia do agresji na polskich ulicach. Ale skoro to przyzwolenie daje najważniejszy polityk w kraju, szef partii rządzącej, to co się dziwić. To są efekty wieloletniego siania nienawiści przez Jarosława Kaczyńskiego - dodał.

Żukowska: Prowokatorami byli kibole

- Stowarzyszenia Marsz Niepodległości powinno zostać zdelegalizowane, za sianie nienawiści na tle narodowościowo-rasowo-ideologicznym - uważa z kolei Anna Maria Żukowska z Lewicy.

- Według polityków PiS-u za wszystko odpowiada opozycja, tylko nie oni - powiedziała. Przypomniała, że w poprzednich latach w Marszu uczestniczyli zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i politycy partii rządzącej.

- Skoro wiemy, że na rondzie de Gaulle'a co roku dochodzi do burd, to zastanawiam się, dlaczego nie wie o tym policja, że nie pracuje nad taktyką, bo ten teren trzeba było po prostu lepiej zabezpieczyć - stwierdziła. Jak jednak dodała, policja i tak zachowywała się "w miarę", starając się deeskalować konflikt.

- Prowokatorami byli kibole, to są zawsze ci sami ludzie. Organizatorzy powinni wcześniej brać pod uwagę, że może dojść do takich sytuacji - dodała.