Zagrożenie pożarowe wzrasta w związku z falą upałów i brakiem opadów. IBL podkreśla, że wilgotność ściółki w punktach pomiarowych w całym kraju spada bardzo szybko - poinformował Instytut Badawczy Leśnictwa. Są w już w kraju takie miejsca, gdzie wartość ta jest poniżej 10 proc., co jest poziomem oznaczającym ekstremalną podatność na zapalenie. W praktyce oznacza to pożary, które mogą się łatwo rozprzestrzenić.

Dlatego też - ze względu na prognozowaną w najbliższych dniach temperaturę powietrza utrzymującą się powyżej 30 st. C - Instytut apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych.

"Wystąpienie w ciągu najbliższych dni tzw. pogody pożarowej oznacza nie tylko bardzo wysokie ryzyko powstania pożaru, ale również jego błyskawiczne rozprzestrzenianie się" - podkreśla IBL.

Instytut przypomina przy tym, że prawie wszystkie pożary lasu powstają z nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie lub jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia.

Wystarczy niewielki impuls

- Przy tak wysokich temperaturach, aby wzniecić pożar, wystarczy niewielki impuls energetyczny - ostrzegł rzecznik prasowy PSP mł. bryg. Krzysztof Batorski. Straż pożarna zaapelowała m.in. o to, by nie wjeżdżać do lasu pojazdami silnikowymi i wstrzymać się od palenia tytoniu w lesie.

Jak przekazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, w mijającym tygodniu w polskich lasach strażacy gasili ponad 100 pożarów.

"Człowiek w takiej sytuacji traci orientację"

Rzecznik PSP przypomina, że pożar w lesie rozwija się błyskawicznie, produkując dużo dymu. - Człowiek w takiej sytuacji traci orientację przestrzenną i może zginąć przez zatrucie dymem lub bezpośrednio w płomieniach. Gdy zauważymy pożar, natychmiast wzywajmy służby ratownicze i ewakuujmy się z zagrożonego obszaru. Bądźmy rozważni podczas leśnych wędrówek i zwracajmy uwagę na niebezpieczne zachowania innych osób - powiedział.

Strażacy zwrócili również uwagę, że w pożarach lasu giną zwierzęta i rośliny - "ekosystem, który tworzy się przez dziesiątki, a nawet setki lat".

Zaapelowali również o słuchanie komunikatów i prognoz również ze względu na to, że panująca pogoda sprzyja występowaniu burz, którym towarzyszą niebezpieczne wyładowania atmosferyczne, intensywne opady deszczu i gradu, a także silny i porywisty wiatr.

Od początku kwietnia wybuchło w Polsce prawie 1300 pożarów lasu.