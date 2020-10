Podczas ćwiczeń na poligonie w Żaganiu (woj. lubuskie) rannych zostało dwóch żołnierzy z 1 Pułku Saperów z Brzegu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformował w poniedziałek 5 października resort obrony.

Zdjęcie Poligon w Żaganiu, zdjęcie ilustracyjne /Christian Spicker/Imago Stock and People/East News /East News

"Podczas ćwiczeń na poligonie w Żaganiu rannych zostało dwóch żołnierzy z 1 Pułku Saperów z Brzegu. Obaj przebywają w szpitalu pod opieką lekarzy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko Polskie udzieli niezbędnej pomocy poszkodowanym żołnierzom" - czytamy na stronie MON na Twitterze.



Na stronach 1 Pułku Saperów jest natomiast informacja, że od 28 września do 9 października br. na poligonie w Żaganiu szkolą się pododdziały 1. Batalionu Inżynieryjnego. "Głównym celem szkolenia poligonowego jest podtrzymanie zdolności pododdziałów do realizacji zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem oraz doskonalenie nawyków bojowego zachowania się żołnierzy w warunkach zbliżonych do realnych działań na polu walki" - poinformowano na stronach pułku.